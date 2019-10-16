Токаев выразил соболезнования в связи с жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Хагибис" в Японии

Нур-Султан. 15 октября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ, передает Kazakhstan Today.
Глава государства направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными жертвами и пострадавшими в результате тайфуна "Хагибис" в Японии, сообщает пресс-служба Акорды.
От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования семьям погибших, разделяю их скорбь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим вследствие стихийного бедствия", - говорится в телеграмме.
По данным СМИ, в результате тайфуна погибли 66 человек.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства