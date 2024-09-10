Токаев выступил на церемонии открытия V Всемирных игр кочевников
Фото: Акорда
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил V Всемирные игры кочевников открытыми, сообщила пресс-служба Акорды.
Встреча в Великой степи" - историческое событие для нашей страны. На просторах Сарыарки на протяжении пяти дней будут проходить захватывающие соревнования. Весь мир увидит всю многогранность кочевой культуры. Это праздник единства и согласия. Пусть наша дружба будет вечной!" - сказал Токаев.
Президент отметил, что Всемирные игры кочевников - это особо важное событие международного масштаба. Он выразил признательность лидерам братских государств, прибывшим в Казахстан.
Кочевая цивилизация оставила глубокий след в мировой истории. Кочевники Великой степи издревле населяли Евразию. Обладая инновационными для своего времени технологиями, они содействовали глобальному прогрессу. Пять тысяч лет назад кочевники одомашнили лошадь и сформировали всадническую культуру, распространившуюся по всему миру. Степные мастера изготавливали передовые образцы оружия и великолепные ювелирные украшения. Яркое тому свидетельство - найденные "золотые люди" сакского периода", - сказал Токаев.
Казахская земля дала миру таких выдающихся личностей, как аль-Фараби и Ходжа Ахмед Яссауи, внесших значительный вклад в развитие науки и гуманистических идей.
Наши предки создали сильные государства и возвели в Великой степи впечатляющие своими размерами и красотой средневековые города, в числе которых Отрар, Туркестан, Тараз, Сарайшык. Выступая мостом между Западом и Востоком, кочевники способствовали сближению разных культур. На этих обширных пространствах в разное время процветали империи гуннов и тюркские каганаты, Золотая Орда и Казахское ханство", - сказал глава государства.
Он отметил, что кочевая цивилизация - по-настоящему древняя цивилизация. По сути, кочевые народы есть почти на всех континентах, их следы можно обнаружить в Европе и Азии, Африке и Америке.
У кочевников общие культура, духовное богатство, ценности, но самое главное, что объединяет все кочевые народы, - это дух свободы. Для кочевников жизнь - это постоянное движение, каждый их шаг - шаг навстречу новому миру.
Наш народ испокон веков был гостеприимным, открытым всему новому, толерантным ко всем культурам. Наш жизненный уклад всегда пребывал в особой гармонии с окружающей средой. Кочевники - смелые по своей природе. Великое кочевье никогда не прекратится", - сказал Токаев.
По его словам, в условиях глобализации тысячелетний кочевой образ жизни вновь возрождается, приобретая новое содержание. Сейчас на авансцену истории выходят современные номады.
Мы путешествуем по разным странам, ищем образовательные и трудовые возможности. В эту динамичную эпоху нам нужно сохранить дух свободы, впитывая все прогрессивные ценности нового времени. Мы - потомки мудрых и отважных кочевников, которые смогли сохранить свою уникальную идентичность и завещали нам цивилизацию Великой степи. Наш общий долг - оберегать это бесценное наследие, чтобы передать его молодому поколению", - сказал президент.
Глава государства отметил, что игры кочевников - особенный проект, вдохновленный этой созидательной целью.
Мы благодарны кыргызским братьям, которые 10 лет назад впервые организовали данные состязания. Это самые крупные в мире соревнования по национальным видам спорта, можно сказать, Олимпиада кочевников. Эти игры продвигают кочевую цивилизацию на глобальном уровне. Спорт - символ взаимного уважения и солидарности. Главная миссия спорта - укреплять дружбу народов. Казахстан известен всем как территория мира и согласия. В нашей стране в гармонии и взаимопонимании живут различные этносы. Мы установили крепкие связи со странами ближнего и дальнего зарубежья и хотим, чтобы другие государства также были в добрых взаимоотношениях друг с другом. Уверен, что Игры кочевников будут способствовать укреплению международной солидарности", - заключил президент РК.