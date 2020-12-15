Токаев выступил на виртуальным форуме ОЭСР, ЕС и Коста-Рики

Нур-Султан. 14 декабря. Kazakhstan Today - 14 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с видеообращением на виртуальным форуме с участием глав государств и правительств стран-членов Организации экономического сотрудничества и развития, ЕС и Коста-Рики, приуроченном к 60-летней годовщине подписания Конвенции ОЭСР, передает Kazakhstan Today.

В ходе мероприятия, организованного президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Испании Педро Санчесом и генеральным секретарем ОЭСР Анхелем Гурриа, будут рассмотрены состояние дел в мировой экономике, долгосрочные тенденции и конкретный вклад ОЭСР в формирование "лучшей политики для лучшей жизни".

В своем видеообращении глава государства обозначил основные направления и приоритеты взаимодействия Казахстана с ОЭСР", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.

Мероприятие продлится до 15 декабря.

Ранее глава государства в ходе торжественной церемонии вручения государственных наград и премий анонсировал новый пакет реформ.

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