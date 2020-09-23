Токаев выступит на Общеполитических дебатах 75-й сессии Генассамблеи ООН

Нур-Султан. 22 сентября. Kazakhstan Today - Президент Казахстана выступит на Общеполитических дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 75-й сессии, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали, центральным событием участия Касым-Жомарта Токаева в юбилейном мероприятии всемирной организации станет его выступление на Общеполитических дебатах 75-й Генеральной Ассамблеи ООН.

Выступление главы государства запланировано на 23 сентября, ориентировочно после 19.45 по времени Нур-Султана, в формате видеоконференции.

Ожидается, что в выступлении президента будут изложены подходы к решению актуальных проблем и вызовов современного мира, в том числе связанных с пандемией коронавируса, восстановлением глобального экономического роста, противодействием терроризму, ядерным разоружением и нераспространением, изменением климата. Касым-Жомарт Токаев также акцентирует внимание на усилении роли ООН в деле укрепления международного сотрудничества и доверия.

Кроме того, глава государства уделит внимание вопросам реализации повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года, региональной кооперации в Центральной Азии, а также приверженности развитию "Зеленой экономики".

Также Касым-Жомарт Токаев остановится на вопросах внутренней политики нашей страны, в частности реализации Концепции "Слышащего государства".

Президент Казахстана также выступит с рядом международных инициатив, одна из которых будет направлена на признание заслуг волонтеров по всему миру.

21 сентября президент Казахстана выступил с видеообращением на Мероприятии высокого уровня в ознаменование 75-летия Организации Объединенных Наций в рамках юбилейной сессии Генеральной ассамблеи ООН, проходящем в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

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