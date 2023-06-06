05.06.2023, 10:06 33091
Токаев выступит на сессии международного форума "Астана"
Участники форума обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пресс-службе президента Казахстана сообщили о рабочих планах Касым-Жомарта Токаева на предстоящую неделю.
По информации Акорды, 5 июня президент Касым-Жомарт Токаев примет участие в церемонии поднятия государственного флага.
В ходе церемонии президент Казахстана - верховный главнокомандующий Вооруженными силами Республики Казахстан вручит офицерские звания лучшим выпускникам военных вузов", - уточнили в пресс-службе.
8 июня глава государства выступит на пленарной сессии международного форума "Астана".
Участники форума, проходящего под тематикой "Преодоление вызовов через диалог: по пути сотрудничества, развития и прогресса", обсудят вопросы изменения климата, нехватки продовольствия и энергетической безопасности.
Среди высоких гостей форума - эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, председатель президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович, директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, генеральный директор ЮНЕСКО Одрэ Азуле, заместитель генерального секретаря ООН, исполнительный секретарь экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) Армида Алисджабана, премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и другие.
На полях форума президент проведет ряд двусторонних встреч.
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05.06.2023, 21:20 13426
В Алматы обсудили вопросы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма
Фото: АФМ
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы проходит 38-я пленарная неделя Евразийской группы по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба АФМ.
В рамках пленарной недели состоялась встреча председателя АФМ Жаната Элиманова с генеральным директором исполнительного офиса по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма ОАЭ Хамидом Аль Зааби.
Во встрече также приняли участие глава подразделения финансовой разведки ОАЭ Али Файсал Ба’Алави, главный операционный директор Уалид Аль Ауадхи и директор по коммуникациям и стратегическому партнерству Мохамед Шало.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества подразделений финансовых разведок двух стран. Особый интерес вызвал опыт ОАЭ по внедрению IT-технологий, основанных на искусственном интеллекте. Казахстан намерен изучить эту практику в целях более эффективного выявления незаконных финансовых операций как на внутреннем, так и на международном уровне.
Кроме того, во исполнение поручения главы государства по возврату незаконно выведенных активов сторонами достигнута договоренность об активизации совместной работы.
Агентством по финансовому мониторингу инициирован вопрос об обучении сотрудников на базе Академии Дубайского международного финансового центра.
В завершение встречи Жанат Элиманов пожелал успешного проведения предстоящего пленарного заседания группы "Эгмонт", которое запланировано на июль этого года в Абу-Даби.
Стороны выразили надежду, что встреча придаст новый импульс для развития и укрепления сотрудничества двух стран в борьбе с легализацией преступных доходов.
05.06.2023, 19:53 16486
В Казахстане планируется ввести институт петиций
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства информации и общественного развития Мадияр Кожахмет сообщил о создании легитимизированного института петиций, который будет работать на отдельном портале или платформе.
На сайте, который разработают, будет предусмотрено: когда автор создает петицию, генерируется ссылка, которая будет открываться только по прямой пересылке. То есть человек, который заинтересован, должен в непубличном поле сформировать пул сторонников. После того как по прямой ссылке будет поддержано нужное количество голосов, петиция становится публичной и возможно уже в широком поле ее подписывать", - сказал председатель Комитета по делам гражданского общества РК Мадияр Кожахмет.
По словам Кожахмета, разное количество голосов предполагает определенный механизм его отработки.
- 2,5 тысячи голосов - это петиции, которые рассматриваются на районном уровне, по решению местных локальных вопросов;
- 5 тысяч - уже областной уровень: или аким области, или при маслихате создается специальная комиссия;
- 50 тысяч - правительственный уровень.
В комиссию будут включаться различные представители общественности, в том числе депутаты мажилиса", - добавил Мадияр Кажахмет.
05.06.2023, 18:05 20021
Токаев и Еслямова обсудили вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии
Президент выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и заслуженный деятель Казахстана актриса Самал Еслямова обсудили актуальные вопросы развития отечественного театрального искусства и кинематографии, сообщает пресс-служба Акорды.
Как отметил президент, театр и кино играют важную роль в духовном воспитании общества. Государство оказывает необходимую поддержку данным отраслям.
По словам главы государства, при создании фильмов основной акцент нужно делать на популяризации нашего историко-культурного наследия, формировании у подрастающего поколения чувства патриотизма, продвижении духовно-нравственных ценностей.
В свою очередь Самал Еслямова поделилась с президентом творческими планами и высказала ряд предложений по развитию отечественного искусства.
В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил актрисе признательность за продвижение национальной культуры и пожелал ей творческих успехов.
Ранее Токаеву доложили о ходе модернизации судебной системы в Казахстане.
05.06.2023, 16:55 22976
Казахстан ратифицировал соглашение об учреждении института ЦАРЭС
Соглашение устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия института ЦАРЭС
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения об учреждении института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества", сообщает Акорда.
Напомним, сенаторы одобрили закон "О ратификации соглашения об учреждении института Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества" 18 мая.
Соглашение устанавливает правовой статус, порядок деятельности, задачи и полномочия института Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества. Также будет способствовать сотрудничеству в научно-исследовательской сфере", - цитирует пресс-служба сената Маулена Ашимбаева.
05.06.2023, 16:40 23186
Токаеву доложили о ходе модернизации судебной системы в Казахстане
Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, который доложил о ходе модернизации судебной системы в стране, сообщает пресс-служба Акорды.
Председатель Верховного суда рассказал о реализации задач по обеспечению независимости судов и судей, укреплению судейского корпуса высококвалифицированными юристами, а также усилению гарантий прав граждан и бизнеса в судебном процессе.
Президент был проинформирован о принятии мер, направленных на укрепление аналитического обеспечения судебной деятельности, повышение ответственности председателей областных судов.
Глава государства акцентировал внимание на важности качественной реализации проводимых в судебной системе реформ и продолжении работы по повышению доверия общества к судам, а также усилению защиты прав граждан.
Ранее президент Казахстана подписал два закона.
05.06.2023, 16:30 23836
Президент Казахстана подписал закон об обмене кредитными историями в странах ЕАЭС
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об обмене кредитными историями в странах ЕАЭС, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза", - говорится в сообщении.
Напомним, закон "О ратификации соглашения о порядке обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, в рамках Евразийского экономического союза" устанавливает механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй, а также минимальный перечень информации, подлежащий трансграничному обмену.
Соглашение определяет правовые и организационные основы формирования кредитной истории в рамках ЕАЭС. Документ также устанавливает права и обязанности участников системы обмена кредитными историями. Таким образом, закон должен положительно отразиться на формировании общего финансового рынка государств - членов Евразийского экономического союза, сообщили в сенате.
05.06.2023, 12:08 30251
Президент принял участие в церемонии поднятия государственного флага
Фото: Акорда
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в этномемориальном комплексе "Атамекен", сообщает Акорда.
Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственные символы являются ярким олицетворением суверенитета и государственности.
Небесно-голубой флаг, герб и гимн священны для всего нашего народа. Независимость - это наша главная ценность, а гордо возвышающийся стяг служит воплощением высокого авторитета страны. В тяжелые времена единое знамя объединяло наших предков. Белый стяг Абылай хана сплотил воедино весь казахский народ. Флаг лидеров движения Алаш призывал к мужеству и вызывал чувство гордости. Мы продолжаем славное дело наших отцов. Сегодня флаг независимого Казахстана гордо реет возле здания Организации Объединенных Наций. Он побывал над Землей вместе с нашими космонавтами, альпинисты вознесли его над самой высокой точкой мира, он не раз поднимался на спортивных мероприятиях под звуки нашего государственного гимна. Во всем мире узнаваем наш небесно-голубой стяг", - заявил глава государства.
Президент подчеркнул, что долг каждого гражданина - чтить священные символы. В этом контексте он указал на воспитательное значение сегодняшней церемонии.
Мы никому не позволим посягать на наши священные ценности. В этом году усилены меры наказания за надругательство над государственными символами. Особое внимание следует уделить разъяснительной работе среди населения. Патриотизм начинается именно с уважения к государственной символике. Мы даем хороший пример подрастающему поколению, прославляя наши государственные символы и воспитывая его в духе патриотизма и созидания. Поэтому сегодняшнее мероприятие имеет огромное просветительское и воспитательное значение", - сказал Токаев.
Как заявил президент, государственные символы олицетворяют историю, самобытность и светлые устремления нашего народа в будущее.
Они несут в себе колоссальный заряд энергии, который объединяет всех граждан Казахстана, укрепляет нашу общенациональную идентичность. Во время больших праздников и знаковых спортивных побед в наших сердцах сильнее разгорается пламя любви к Родине, мы острее чувствуем гордость за свою страну. Почитание государственных символов является ярким показателем высокой гражданственности и подлинного патриотизма. Флаг, герб, гимн - это слава нашего государства и честь нашего народа. Они дают нам силу твердо идти вперед и добиваться высоких целей", - подчеркнул президент.
В ходе церемонии 12 лучших выпускников военных вузов получили офицерские погоны из рук президента.
В завершение роты почетного караула службы государственной охраны, Министерства обороны, Министерства внутренних дел прошли торжественным маршем перед президентом и участниками церемонии.
05.06.2023, 09:40 28936
В Казахстане насчитывается 44 проблемных стройобъекта с долевым участием
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Астана. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского штаба по реализации предвыборной программы главы государства под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
На сегодняшний день по республике насчитывается 44 проблемных объекта с долевым участием. Министерством индустрии и инфраструктурного развития в целях регулирования вопросов долевого строительства подготовлен пакет стимулирующих и ужесточающих поправок. Основные стимулирующие меры предусматривают упрощение требований к застройщикам. Это позволит строительным компаниям узаконить свою деятельность путем получения гарантии Казахстанской жилищной компании и разрешения акиматов", - сообщили в правительстве.
Отмечается, что ужесточающие меры направлены на формирование прозрачного механизма привлечения денег дольщиков. Среди них: регистрация всех связанных с приобретением строящегося жилья договоров в ЦОНах, увеличение штрафных санкций за незаконное привлечение денег дольщиков с дальнейшим приостановлением строительства, запрет на рекламу без разрешения на привлечение денег дольщиков и т.д.
Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев доложил, что в предстоящие годы планируется обеспечить новым жильем более 1 млн семей. Для достижения поставленной задачи до конца 2029 года предусмотрен ежегодный рост ввода жилья по республике на 200 тысяч кв. метров. В частности, в текущем году планируется завершить 15,3 млн кв. метров, или свыше 143 тысяч квартир.
Для своевременного проведения работ акиматами утверждены дорожные карты с указанием конкретных объектов и сроков их реализации. Министерство в свою очередь ведет ежемесячный мониторинг по каждому вводимому объекту. По итогам 4 месяцев общереспубликанский плановый показатель перевыполнен на 19%: построено 4,3 млн кв. метров при плане в 3,6 млн кв. метров - 36,6 тысячи квартир.
Премьер-министр подчеркнул, что главой государства поставлена задача по вводу 111 млн кв. метров нового жилья до 2029 года. В частности, за прошлый год свыше 130 тысяч семей смогли улучшить свои жилищные условия.
Здесь можно отметить положительные примеры в Астане, Алматы и Алматинской области, где планы ввода жилья были перевыполнены. При этом в области Улытау, Северо-Казахстанской и Атырауской областях планы не были достигнуты", - указал Алихан Смаилов.
Он отметил, что по итогам 4 месяцев текущего года уже есть отставание от плана в областях Абай, Улытау и Мангистау.
Вопрос обеспечения жильем, особенно уязвимых слоев населения, имеет большую социальную значимость. Наиболее остро данный вопрос ощущается в крупных городах. В настоящее время на учете нуждающихся в жилье из государственного жилфонда состоят свыше 600 тыс. человек. Данный вопрос должен решаться системно и поэтапно. Для этого у нас есть целый ряд направлений в рамках Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры", - сказал премьер-министр.
Глава правительства указал, что одной из наиболее важных проблем здесь является недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой.
С этой проблемой сейчас столкнулась столица. В Астане имеется недостаток энергоресурсов, стоит вопрос обеспеченности водой. Из-за этого были снижены запланированные объемы ввода жилья. Для недопущения подобных ситуаций всем акиматам необходимо провести соответствующий анализ перспективного развития своих населенных пунктов", - отметил Алихан Смаилов.
Он подчеркнул, что зачастую проблемы планирования выявляются при вводе жилья, поэтому решать вопросы инфраструктуры необходимо еще на этапе выделения участка и выдачи разрешения на строительство.
Алихан Смаилов также добавил, что в последнее время поступает большое количество жалоб населения на качество строительных работ, нарушение планов застройки городов, несвоевременный ввод объектов.
К примеру, владельцы квартир жилищного комплекса "Будапешт" в Астане столкнулись с отсутствием теплоснабжения перед началом зимнего периода в прошлом году. В Шымкенте построенный только пять лет назад по госпрограмме многоквартирный дом уже покрылся глубокими трещинами, лифты постоянно не работают. В Алматы выявлено свыше 150 фактов нарушений законодательства при застройке горной местности, вдоль водоемов и на особо охраняемых территориях", - перечислил премьер-министр.
По его словам, распространенной проблемой является и отсутствие разрешительных документов при строительстве. В строящемся жилом комплексе "Толеби Резиденс" в Алматы нет соответствующих документов на строительство.
Только в Астане сейчас возводится порядка 90 жилых комплексов без необходимого пакета документов. Как известно, суд вынес решение по сносу почти готового жилищного комплекса "Дублин", строительство которого велось без разрешительных документов", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Как отметил глава правительства, также необходимо извлечь опыт из произошедшего разрушительного землетрясения в Турции.
Неоднократно поднимался вопрос ужесточения мер строительного контроля, особенно в сейсмически активных зонах. Принимались определенные меры, но их недостаточно. Все эти вопросы должны быть учтены в рамках разрабатываемого Строительного кодекса", - сказал Алихан Смаилов.
В заключение он отметил необходимость обеспечить полное и своевременное исполнение всех предусмотренных на этот год планов по вводу жилья и инженерной инфраструктуры, а также учесть вышеуказанные недостатки в работе. Кроме того, премьер-министр поручил в месячный срок принять меры по запуску механизма финансирования комплексной застройки с выделением жилья для очередников и до 1 сентября провести актуализацию списка очередников на соответствие установленным требованиям.
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