Токаев выступит с обращением к народу

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Напомним, Республиканский референдум по поправкам в Конституцию прошел в Казахстане 5 июня. Поправки в Конституцию Республики Казахстан поддержали 77,18% избирателей.
В соответствии с моим Указом создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов", - сказал Токаев в своем обращении к народу Казахстана.
Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами. Приоритетом работы государственного аппарата должно стать тесное взаимодействие с бизнесом, общественными организациями и гражданами. Это позволит принимать решения в интересах страны и повысить качество услуг, предоставляемых населению. Деятельность государственных служащих должна стать максимально открытой и действительно подотчетной гражданам. Государственная служба - это особая ответственность перед своим народом, а не место для личного обогащения", - сказал президент.
В рамках правовой реформы будет воссоздан Конституционный суд. Необходимо внедрить механизм оперативного реагирования на его постановления, чтобы граждане ощутили пользу от деятельности данного очень важного института. В Новом, Справедливом Казахстане не должно быть места полицейскому произволу, некомпетентным прокурорам и предвзятым судьям. Общество ждет от правоохранительной и судебной систем реальных изменений", - сказал Токаев.
В Казахстане необходимо с учетом мирового опыта разработать реформы, направленные на построение эффективных правовой и судебной систем. Мы видим растущий спрос со стороны общества и бизнеса на защиту своих прав и законных интересов. Казахстану необходима правовая система, обеспечивающая максимальную защиту прав и интересов граждан и предпринимателей. В законодательстве не должно быть норм, препятствующих стабильному развитию страны. Все сомнительные и не отвечающие современным требованиям нормы должны быть отменены", - добавил Токаев.
4 апреля Народная партия Казахстана объявила и официально направила в рабочую группу по разработке поправок в Конституцию инициативу о том, что народ, а не государство, является собственником земли и природных ресурсов. Поправка Народной партии принята и является важнейшей для восстановления социальной справедливости. Теперь ключевой задачей, стоящей перед казахстанцами после референдума, является законодательная и практическая реализация принятой нормы Конституции. Нужна немедленная передача всех государственных компаний, в первую очередь фонда "Самрук-Казына", из рук чиновников в прямую собственность народа", - говорится в заявлении Народной партии Казахстана.
Мы, как Народная партия Казахстана, объявляем о начале публичной разработки народного закона по реализации конституционной нормы "земля и недра принадлежат народу". Мы призываем всех неравнодушных граждан, особенно правоведов, экономистов, финансистов, принять участие в его написании. Мы приглашаем партии Amanat, "Ак жол", а также непарламентские партии, в том числе еще не зарегистрированные, к совместной работе по разработке этого народного закона", - отмечается в заявлении.
Кроме того, в связи с принятыми изменениями Конституции и до разработки нового закона мы требуем, чтобы правительство остановило приватизацию государственных компаний. В текущем и следующем годах планируется выставить на приватизацию порядка 40 предприятий фонда "Самрук-Казына", включая "КазМунайГаз", Air Astana, QazaqGaz и др. В текущих условиях они будут проданы по дешевой цене, что принесет народу лишь убытки. Народные активы не должны снова уйти олигархам", - подчеркивают в Народной партии.
Давайте вместе строить справедливый Казахстан, совместно управлять народной собственностью, чтобы каждый казахстанец получал выгоды от богатств нашей страны", - добавили в партии.
Всего, по его словам, в референдуме приняли участие 7 986 293 человека, или 68,06% от числа граждан, имеющих право принимать участие в референдуме.
Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 77,18% от принявших участие в голосовании во всех регионах страны, а это 6 163 863 человека", - сказал Абдиров, озвучивая предварительные итоги подсчета.
Число бюллетеней, в которых были выбраны оба варианта ответа, то есть признанных действительными, однако не учитываемых по закону, при подсчете голосов составило 1,08%, или 125 850 бюллетеней. Остальные бюллетени неустановленного образца, либо в которых невозможно определить голоса, признаны по закону недействительными. Число таких бюллетеней составило 2,58%, или 206 096 бюллетеней. Это были предварительные результаты голосования", - заключил спикер.
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