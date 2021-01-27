Токаев запретил создание новых операторов в сфере монополий

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на расширенном заседании правительства поручил законодательно урегулировать деятельность монополистов, передает Kazakhstan Today.

Сегодня экономика страны страдает не только от чрезмерного присутствия государства, но и от неконкурентных действий частных монополистов. Где-то это созданные государством единые операторы, где-то - просто частные монополии. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ целесообразности продолжения деятельности подобных структур", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Также глава государства поручил правительству и Агентству в срок до 1 января 2022 года обеспечить принятие законопроекта, направленного на решение основных проблем, мешающих честной конкуренции.

До завершения анализа и принятия закона запрещаю создавать государственных и частных операторов", - сказал он.

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