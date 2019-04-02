Система Orphus

Токаев зарегистрировался в Instagram

01.04.2019, 20:18 5050
Токаев зарегистрировался в Instagram
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев зарегистрировался в социальной сети Instagram, передает Kazakhstan Today. 
 

Официальный аккаунт Касым-Жомарта Кемелевича @tokayev_online. Все остальные страницы, открытые в сети Instagram от имени президента Республики Казахстан, являются фейковыми", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали. 

 
Он призвал граждан подписываться на официальный аккаунт @tokayev_online.
 

Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram", - написал Токаев в своем приветственном посте. 

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая