Токаев зарегистрировался в Instagram

Асет Магауов назначен на должность вице-министра энергетики РК. Болат Акчулаков освобожден от занимаемого поста согласно поданному заявлению. Мадина Абылкасымова освобождена от должности первого вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу. Куат Бораш освобожден от должности председателя Комитета языковой политики.