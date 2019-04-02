Токаев зарегистрировался в Instagram

Официальный аккаунт Касым-Жомарта Кемелевича @tokayev_online. Все остальные страницы, открытые в сети Instagram от имени президента Республики Казахстан, являются фейковыми", - сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали.
Он призвал граждан подписываться на официальный аккаунт @tokayev_online.
Недавно я призвал акимов регионов оперативно реагировать на запросы граждан и активно работать в социальных сетях для налаживания обратной связи с населением. Как вы знаете, уже несколько лет активно использую сеть Twitter и делюсь своим мнением о важных для нашей страны событиях. Решил продолжить эту практику в популярной сети Instagram", - написал Токаев в своем приветственном посте.
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