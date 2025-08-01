Токаев заявил о важности завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2   

Фото: sevkazenergo.kz

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Астана. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым подчеркнул важность завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2 и реконструкции сетей тепло- и энергоснабжения, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом Северо-Казахстанской области Гауезом Нурмухамбетовым подчеркнул важность завершения ремонтных работ на Петропавловской ТЭЦ-2 и реконструкции сетей тепло- и энергоснабжения, сообщает Акорда.





Президенту также было доложено об увеличении посевных площадей масличных и кормовых культур. По словам акима, уровень сортообновления достиг 11,2%, активно внедряются водосберегающие технологии. На поддержку аграриев в рамках программы "Кең Дала - 2" выдано 97 млрд тенге, объем господдержки на 24% превысил показатель 2024 года.





Глава государства был проинформирован, что Северо-Казахстанская область входит в тройку лидеров по объему производства молока, в том числе занимает первое место в стране по промышленным молочным комплексам.





Фото: Акорда





Как сообщил Гауез Нурмухамбетов, в регионе реализуется 52 инвестиционных проекта на общую сумму 893 млрд тенге, что позволит создать 7,5 тысячи новых рабочих мест.





В сфере жилищного строительства в 2025 году планируется ввести 332 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, в рамках реализации национального проекта "Келешек мектептері" в Петропавловске построена современная школа на 600 мест.





В сфере здравоохранения завершена модернизация 46 объектов в сельской местности. Проводится системная работа по привлечению медицинских кадров в регион", - отметили в пресс-службе.



