15.09.2023, 18:30 82966
Токаева избрали президентом Международного фонда спасения Арала
Фото: Акорда
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Душанбе. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по решению глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала избран президентом организации, сообщил председатель исполнительного комитета МФСА Султон Рахимзода.
Участники заседания приняли решение об избрании президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева президентом МФСА сроком на три года с 1 января 2024 года. Таким образом, председательство в МФСА с начала следующего года переходит Республике Казахстан", - цитирует ТАСС Султона Рахимзоду.
Он отметил, что по итогам саммита президенты Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана подписали еще три документа, в том числе совместное заявление, решение глав государств по итогам председательства в МФСА Таджикистана, решение о деятельности по совершенствованию организационных структур и договорно-правовой базы фонда.
Ранее президент Казахстана предложил провести следующую встречу на высшем уровне в Казахстане в 2026 году, совместив ее с региональным климатическим саммитом под эгидой ООН.
новости по теме
18.09.2023, 20:48 10981
Главный исполнительный директор Rio Tinto рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в РК
В Казахстане имеются значительные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов, востребованных сегодня для развития высоких технологий
Фото: Акорда
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора компании Rio Tinto Якоба Штаусхольма, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в геологоразведочной, горнорудной и металлургической промышленности.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планах Rio Tinto по расширению деятельности в Казахстане. Якоб Штаусхольм также рассказал о ходе реализации проектов по разведке медных месторождений в Костанайской и Карагандинской областях.
Президент отметил, что в Казахстане имеются значительные запасы важнейших минералов и сырьевых материалов, востребованных сегодня для развития высоких технологий. Казахстан принимает меры по увеличению площади геологоразведочных работ, а также внедрению лучших мировых практик, способствующих значительным геологическим открытиям.
Ранее президент Казахстана принял исполнительного вице-президента Mastercard.
18.09.2023, 19:44 13081
Президент Казахстана принял исполнительного вице-президента Mastercard
Фото: Акорда
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Mastercard Николу Виллу. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в сферах развития финансового сектора, IT-отрасли и улучшения цифровой компетенции малого и среднего бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды.
Президент поддержал решение Mastercard выбрать Алматы в качестве регионального хаба в СНГ, Центральной и Восточной Европе для развития консалтингового направления. Здесь один из мировых лидеров в области инновационных платежных технологий планирует развивать бизнес и человеческий капитал в банковской сфере для всего Центрально-Азиатского региона.
Никола Вилла сообщил о планах компании продвигать казахстанские GovTech-решения за рубежом, особенно на развивающихся и формирующихся рынках. По словам представителя Mastercard, опытом Казахстана в сфере цифровизации, развития электронного правительства и безналичной экономики активно интересуются другие страны, где компания ведет свою деятельность.
Президент также был проинформирован о том, что Фонд инклюзивного роста Mastercard запускает в Казахстане программу Strive для цифровизации бизнеса и оказания помощи по улучшению компетенции более чем 300 тысячам малых и средних предприятий.
18.09.2023, 13:17 24156
В трагедии на шахте "Казахстанская" полностью виноват работодатель - МЧС
Фото: Акимат Карагандинской области
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов озвучил итоги работы правительственной комиссии по расследованию причин аварии и гибели работников на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".
Комиссией проведены ряд специальных экспертиз технических устройств и оборудования, эксплуатировавшихся на момент аварии. Также проведена пожарно-техническая экспертиза для определение технических причин возникновения и распространение пожара. Согласно экспертным заключениям комиссией установлены основные причины аварии и группового несчастного случая", - сообщил Шарипханов.
Во-первых, установлено, что пожар на угольном конвейере произошел вследствие трения ленточного полотна по заклинившему и заштыбованному ролику конвейера.
Во-вторых, установлено отсутствие производственного контроля со стороны инженерно-технического состава шахты. Также установлено несоблюдение техники безопасности и слабый контроль энергомеханической службы.
В-третьих, комиссия отметила нарушения требований безопасности и норм технической регулирования. Это эксплуатация ленточного полотна без сертификата соответствия.
Повышенная запыленность рабочей зоны и загазованность воздуха от продуктов горения и горных выработок привели к гибели работников", - проинформировал Сырым Шарипханов.
Кроме того, по его словам, был выявлен ряд нарушений норм трудового законодательства.
По результатам работы комиссии определена 100% вина работодателя, установлены 28 ответственных лиц, допустивших нарушения законодательства", - подчеркнул глава ведомства.
Согласно закону "О гражданской защите" результаты расследования будут переданы в правоохранительные органы.
Напомним, 17 августа в 10.05 в шахте произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность.
В результате ЧП погибли пять человек. Была создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли представители всех ответственных государственных органов. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству и акимату Карагандинской области провести всестороннее расследование причин аварии и оказать всю необходимую помощь пострадавшим.
К расследованию ЧП привлекли международных экспертов.
Между тем казахстанские депутаты выступили с резкими заявлениями в адрес руководства "АрселорМиттал Темиртау". По их мнению, произошедшая трагедия "является прямым следствием состояния оборудования в угольных шахтах, а также бездумного сокращения производственного персонала". Они призвали государство выгнать компанию Миттала из страны и разорвать все соглашения об использовании казахстанских недр и отечественной промышленности, в которую индус не вложил ничего.
Федерация профсоюзов также сделала заявление в связи с пожаром на шахте АМТ.
18.09.2023, 12:54 25261
Недобросовестных застройщиков задержали в Астане
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по коллективному заявлению дольщиков МЖК "R-Club" и "R-Club Deluxe" за мошенничество задержали руководителей строительных компаний.
Установлено, что сумма привлеченных денежных средств дольщиков составила более 4 млрд тенге. Фактически на строительство затрачено около 900 млн тенге", - сообщили в столичной прокуратуре.
Там рассказали, что застройщики обещали закончить строительство еще в IV квартале прошлого года, однако ЖК до сих пор не сданы в эксплуатацию.
Руководители строительных компаний арестованы. Создана следственно-оперативная группа, которая устанавливает остальных участников преступления и их активы.
18.09.2023, 11:24 28316
О действующих от имени Минюста мошенниках предупредили казахстанцев
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Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве юстиции казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками органов юстиции.
По словам официального представителя ведомства Талгата Уали, для убеждения граждан мошенники используют фальшивые ID-карты госслужащего.
Министерство юстиции Республики Казахстан убедительно просит не сообщать персональные данные третьим лицам и сомнительным интернет-ресурсам (ФИО, ИИН, адрес, телефон)", - отметил Уали.
Он подчеркнул, что руководство и сотрудники органов юстиции не запрашивают данные посредством телефонных звонков и SMS, и посоветовал в подобных случаях обращаться в правоохранительные органы.
При необходимости казахстанцы могут позвонить в call-center Минюста по номеру 119.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау задержали студента-дроппера, который работал на мошенников. Жертвами их обмана стали сразу 3 пенсионерки.
Также в полиции сообщали, что в Казахстане появился новый вид мошенничества через QR-код.
18.09.2023, 10:12 29941
Готовность к отопительному сезону в Павлодарской области проверил заместитель премьер-министра РК
Фото: primeminister.kz
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Экибастуз. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр посетил с рабочей поездкой Павлодарскую область, где проверил готовность теплоисточников областного центра к зимнему периоду, а также работы по масштабной реконструкции ТЭЦ и тепловых магистралей в городе Экибастузе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Из запланированных в области ремонтов 40 единиц оборудования энергоисточников работы выполнены на 18 объектах, по остальным ремонты ведутся согласно графикам. Запасом топлива все ТЭЦ обеспечены в полном объеме.
Инвестиционная программа рассчитана до 2029 года, в полной мере надо использовать возможности, обновить основные средства, снизить износ, улучшить надежность теплоснабжения", - сказал Роман Скляр.
В целях бесперебойного и безопасного прохождения предстоящего отопительного сезона в плановом порядке проведена подготовка инженерной инфраструктуры, а также объектов социальной сферы и жилищного фонда к приему тепла.
К предстоящему отопительному сезону полностью подготовлены все соцобъекты региона, жилищный фонд имеет готовность на 98%. В трех городах области полностью устранены повреждения, выявленные после гидравлических испытаний. В Экибастузе завершается реконструкция 4 магистральных сетей теплоснабжения. Исходя от наружной температуры отопительный сезон мы планируем начать 30 сентября - 1 октября", - сказал аким области Асаин Байханов.
Также в ходе рабочей поездки вице-премьер РК посетил Экибастузскую ТЭЦ и ознакомился с ходом проводимых ремонтных работ. В ремонте задействованы свыше 400 работников, все ремонтные работы идут без отставания от графика. До конца сентября к старту отопительного сезона на станции будут полностью готовы к работе 6 из 10 котлоагрегатов (3 водогрейных и 3 энергетических котла). Ремонт оставшихся 4 котлов планируется завершить до конца октября.
В зиму мы войдем с отремонтированным оборудованием. Ремонтные работы проведены очень масштабные: заменены поверхности нагрева котлов и в целом проведет капитальный ремонт оборудования всей станции. В сжатые сроки проведен ремонт вспомогательного оборудования, также завершаются работы по тепловому контуру: ремонт стены и кровли зданий станции. Ранее в истории ремонтной кампании Экибастуза такого не было", - сообщил гендиректор АО "Павлодарэнерго" Олег Щемель.
Первый заместитель премьер-министра РК обратил внимание руководства АО "Павлодарэнерго" на обеспечение достойного поощрения работников на объектах жизнеобеспечения города горняков.
В компенсирующих тарифах обязательно должно быть учтено повышение заработной платы работников ТЭЦ", - отметил Роман Скляр.
В целом на всех теплоисточниках области проведена большая подготовительная работа к отопительному сезону. Заготовлено более 415 тысяч тонн угля и 4 тысячи тонн мазута.
Как сообщалось ранее, в прошлый отопительный сезон жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз. В городе был объявлен режим ЧС.
Качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ поручил президент РК.
17.09.2023, 17:17 47806
Президент Казахстана прилетел в Нью-Йорк с рабочим визитом
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Нью-Йорк. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев прибыл в США для участия в саммите "Центральная Азия - США", сообщили в пресс-службе президента.
В ходе визита глава государства выступит с речью на общих дебатах 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, а также примет участие в саммите "Центральная Азия - США".
Кроме того, запланированы встречи президента Казахстана с лидерами ряда государств, главами международных организаций и руководителями транснациональных компаний.
17.09.2023, 15:13 49746
На ремонт Риддерской ТЭЦ выделили 7,3 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
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Усть-Каменогорск. 17 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На ремонтные работы Риддерской теплоэлектростанции из резерва правительства выделили 7,3 миллиарда тенге, ремонт завершится до октября, передает корреспондент агентства.
Из резерва правительства на ремонт станции выделено 7,3 млрд тенге. На капитальный ремонт теплосетей моногорода в этом году направлено 1,1 млрд тенге. Также из местного бюджета направлено более 500 млн тенге на ремонт инфраструктуры, задействованной в производственном процессе", - сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
В рамках рабочей поездки в Восточно-Казахстанскую область первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр с акимом региона Ермеком Кошербаевым посетили Усть-Каменогорскую и Риддерскую ТЭЦ, ознакомились с ходом подготовки к новому отопительному сезону.
Сейчас ведутся масштабные работы по реконструкции Риддерской ТЭЦ. Отмечается, что пусконаладочные работы на ТЭЦ идут в соответствии с намеченным графиком.
Ремонт котлоагрегатов №№ 1, 2, 3 близится к завершению, уже собраны и установлены поверхности экранов, накануне котлы были заполнены водой для дальнейшей промывки.
Также в ходе визита делегация побывала на Усть-Каменогорской ТЭЦ, где ремонтные работы начались сразу, как только был закончен предыдущий отопительный сезон. В этом году затраты на эти цели составили более 8,6 млрд тенге, почти 1 млрд тенге поступил по программе "Тариф в обмен на инвестиции".
На сегодня готовность станции составляет более 80%, выполнен ремонт 5 котлоагрегатов и 8 турбоагрегатов. Ремонтная программа здесь завершится до октября.
Напомним, около 60% энергообъектов в Казахстане отработали ресурс и нуждаются в замене.
Прошлый отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила горожан без тепла в холодное время года.
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По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?