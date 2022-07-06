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Токаеву доложили о совершенствовании избирательной системы РК

05.07.2022, 12:07 14956
Токаеву доложили о совершенствовании избирательной системы РК
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Президент Казахстана принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной комиссии референдума, а также о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и подходах к профессионализации избирательных органов Казахстана, сообщает Акорда.
 

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В правительстве обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК

06.07.2022, 13:32 3091
В правительстве обсудили меры по минимизации потерь из-за остановки работы КТК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - В среду, 6 июля, в правительстве Республики Казахстан провели оперативное совещание по ситуации, связанной с приостановкой деятельности Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе совещания были обсуждены необходимые меры по минимизации негативных последствий и потерь государственного бюджета в связи с ограничениями экспорта казахстанской нефти, сообщает пресс-служба правительства.
 
По итогам обсуждения главой правительства дан ряд соответствующих поручений.
 
Как сообщалось ранее, приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК.
 

В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ

05.07.2022, 21:54 8961
Фото: МО РК
АЛМАТЫ. 5 ИЮЛЯ - В Алматы стартовали III военно-спортивные игры вооруженных сил стран СНГ. Состязания посвящены 30-летию Совета министров обороны государств - участников стран СНГ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В играх принимают участие более 250 военнослужащих из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
 

Спортивные соревнования среди военнослужащих имеют большое значение для развития сотрудничества между армиями наших государств. В ходе игр воины не только совершенствуют свое мастерство, но и обмениваются опытом в организации физической подготовки и спорта, а посредством личного общения укрепляют дружеские отношения между военнослужащими разных стран. Пусть в честной и бескомпромиссной борьбе победит сильнейший", - напутствовал военных спортсменов командующий Десантно-штурмовыми войсками генерал-майор Алмаз Джумакеев.

 
К организации игр привлечены судьи национальной категории по военно-прикладным видам спорта, начальники физической подготовки частей и учреждений Вооруженных сил Казахстана, преподаватели профильных кафедр военных вузов. Для проведения состязаний подготовлены спортивные залы, стадион ЦСК МО, учебный полигон "Илийский", биатлонный комплекс "Алатау" и другие спортивные объекты.
 

Мы сформировали квалифицированную судейскую бригаду. Все спортивные объекты и сооружения готовы к началу соревнований. Судьи, медицинский и технический персонал подготовлены. Остается пожелать спортсменам настойчивости в достижении цели, стойкости духа и ярких побед", - проинформировала начальник спортивного комитета Центрального спортивного клуба Министерства обороны олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Ольга Шишигина.

 
В программе международных игр военных спортсменов: армейский рукопашный бой, стрельба из штатного оружия, военизированный кросс, офицерское троеборье и гиревое двоеборье.
 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, состоящие на действительной военной службе в вооруженных силах государств - участников СНГ. Предыдущие военно-спортивные игры стран Содружества проходили в России и Кыргызстане.
 

Токаев дал ряд поручений министру обороны, направленных на повышение обороноспособности страны

05.07.2022, 13:06 13926
Токаев дал ряд поручений министру обороны, направленных на повышение обороноспособности страны
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, сообщает пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент - верховный главнокомандующий Вооруженными силами заслушал отчет о результатах деятельности Министерства обороны в первом полугодии 2022 года.
 
Руслан Жаксылыков доложил о состоянии боевой готовности армейских подразделений. В настоящее время основные усилия направлены на обучение органов управления и личного состава эффективно действовать в условиях кризисных ситуаций, организовывать взаимодействие с центральными и местными органами власти.
 
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о планируемых на второе полугодие текущего года мероприятиях по обеспечению боевой подготовки, включая ряд масштабных учений. Кроме того, военные из нашей страны примут участие в международных армейских играх.
 
Министр обороны отчитался об исполнении поручений главы государства, касающихся развития сил специальных операций, обеспечения безопасного хранения боеприпасов, оснащения армии современными образцами вооружений и военной техники с использованием потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса, совершенствования военной инфраструктуры. Особое внимание было уделено обеспечению безопасности солдат и работе по недопущению неуставных отношений среди военнослужащих.
 
В завершение встречи президент указал на необходимость обеспечения комплексного и системного совершенствования Вооруженных сил и поддержания их боеготовности на высоком уровне. Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение обороноспособности страны.
 

Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям

04.07.2022, 20:54 23496
Смаилов: Казахстан настроен развивать стратегическое партнерство с Россией по всем направлениям
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - На полях XII Международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", проходящей в Екатеринбурге, состоялась встреча премьер-министра РК Алихана Смаилова и председателя правительства РФ Михаила Мишустина, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе встречи премьер-министр РК отметил, что в этом году наша страна выступает партнером выставки "ИННОПРОМ", в связи с чем казахстанская сторона представлена официальной делегацией из представителей государственного сектора и бизнес-сообщества, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 

Рассчитываю, что наши компании в полной мере воспользуются предоставленной возможностью, чтобы продемонстрировать свои разработки, установить выгодные и перспективные деловые контакты", - сказал Алихан Смаилов.

 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан и Россия имеют традиционно высокий уровень взаимодействия по всему спектру межгосударственных связей. Особый характер двусторонних отношений подтверждается и высокой динамикой встреч глав наших государств.
 

Правительство Казахстана готово к активному диалогу по всем направлениям нашего взаимодействия, нацеленного на углубление экономического сотрудничества", - отметил Алихан Смаилов.

 
Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. По итогам 2021 года двусторонний товарооборот вырос почти на треть и достиг 24,2 млрд долларов - это рекордный показатель для казахстанско-российской торговли.
 
В текущем году положительная динамика сохраняется - за январь-май взаимная торговля выросла почти на 5%, составив 9,2 млрд долларов.
 

Ведется системная работа по развитию многоплановых экономических связей между нашими странами. Особая роль в решении широкого круга вопросов двустороннего взаимодействия и увеличения торгового оборота отводится казахстанско-российской межправительственной комиссии. В этом контексте видится важным своевременная реализация комплексной программы экономического сотрудничества на 2021-2025 годы", - сказал глава правительства РК.

 
Алихан Смаилов добавил, что промышленная кооперация является одним из приоритетных направлений сотрудничества Казахстана и России.
 
Так, результатом совместных усилий в сфере промышленности являются 13 крупных реализованных кооперационных проектов на 437,8 млн долларов и 9 новых на 3 млрд долларов.
 

Важно не снижать эффективность данной работы. Правительство Казахстана настроено продолжать многоплановую работу для обеспечения динамичного развития казахстанско-российского стратегического партнерства по всем направлениям", - заключил премьер-министр РК.

 
В своем выступлении Михаил Мишустин отметил, что правительство России рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном в качестве безусловного приоритета.
 

Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - подчеркнул Мишустин.

 
В ходе встречи главы правительств обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортной и гуманитарной сферах.
 

Президент подписал поправки в закон о волонтерстве и благотворительности

04.07.2022, 20:37 24116
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам волонтерской деятельности, благотворительности, государственного социального заказа, госзаказа на реализацию стратегического партнерства, грантов и премий для неправительственных организаций, лекарственного и социального обеспечения", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в этой сфере и послужит импульсом к дальнейшему развитию гражданского общества.
 

Глава государства подписал закон по вопросам развития рынка стрессовых активов

04.07.2022, 19:53 24811
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка стрессовых активов", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной целью закона является создание ликвидного рынка стрессовых активов на рыночных принципах и вовлечение их в экономический оборот.
 
К стрессовым активам относятся 4 группы активов: кредиты с просрочкой более 90 дней, реструктуризированные кредиты, взысканное имущество и активы дочерних организаций банков по управлению стрессовыми активами.
 

Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен

04.07.2022, 17:50 27376
Султанов отчитался перед Токаевым о мерах правительства по стабилизации цен
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 4 ИЮЛЯ - Президент принял заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главе государства было доложено об итогах председательствования Казахстана на 12-й Министерской конференции ВТО, в ходе которой были приняты важные решения. В частности, удалось запустить процесс реформирования ВТО и принять новое соглашения по рыболовным субсидиям, по которому переговоры длились больше 20 лет, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарту Токаеву были представлены итоги работы министерства по развитию внешней торговли и защите национальных интересов в рамках экономической интеграции. Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции сообщил, что за 4 месяца этого года экспорт несырьевых товаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 33,9%, с 5,6 млрд до 7,5 млрд долларов. Экспорт услуг достиг 5,8 млрд долларов.
 
Глава государства был проинформирован о ходе реализации проектов по развитию трансграничных хабов и торгово-логистической инфраструктуры, в том числе вдоль транспортного коридора Север - Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 
Бахыт Султанов также отчитался о мерах правительства по стабилизации цен и обеспечению доступности основных видов продовольственных товаров. По его словам, реализация мероприятий принятого плана по обеспечению продовольственной безопасности на 2022-2024 годы позволит достичь к 2024 году стопроцентного обеспечения по основным импортозависимым товарам.
 
По итогам встречи президент дал поручения, направленные на активизацию внешнеторговой деятельности и продвижение казахстанской продукции на зарубежные рынки. Главой государства был сделан акцент на необходимости регулирования экспорта основных продовольственных товаров для обеспечения внутреннего рынка.
 

Акиматы районов Алматы будут самостоятельно управлять своими бюджетами

04.07.2022, 17:28 26956
АЛМАТЫ. 4 ИЮЛЯ - В ходе встречи с членами общественного совета, депутатами маслихата и представителями экспертного сообщества аким Алматы ответил на вопрос о процедуре финансирования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы планируем, чтобы у районных акиматов появился свой полноценный бюджет. Глава государства поддержал. С 1 января 2023 года мы попробуем. В районы мы передадим текущий ремонт дорог, в том числе ямочный ремонт, вопросы начисления АСП, дошкольного образования, санитарную обработку и обрезку деревьев, плюс еще несколько пакетов", - сказал аким Алматы Ерболат Досаев. 

 
По словам акима, в необходимости этого решения он убедился после восьми встреч в восьми районах города - больше половины вопросов находятся в компетенции именно районных акимов. 
 

На своих отчетных встречах они должны докладываться, что у них есть деньги, что отремонтировали, что планируется сделать и т.д.", - сказал Досаев.

 
Он добавил, что сегодня акимы районов ведут активную работу, но у них нет возможностей и полномочий решать текущие вопросы жителей. 
 

Это удивительно, у районных акиматов не предусмотрен бюджет во всех городах республиканского значения, областных центрах", - сказал аким Алматы.

 

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