16.08.2024, 12:11 44126
Токаеву презентовали план развития Косшы
Фото: Акорда
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарту Токаеву презентовали план инфраструктурного развития города Косшы, прилегающего к столице, сообщает Акорда.
После присвоения Косшы статуса города областного значения в 2021 году численность населения достигла 110 тысяч человек.
В рамках генерального плана города запланировано строительство 1,5 млн квадратных метров жилья и 45 социальных объектов", - проинформировали президента.
В мае этого года начал работу физкультурно-оздоровительный комплекс Alan, в котором имеются бассейн, тренажерный зал, спортивный зал, предусмотренные для посещения детей и взрослых.
В общественном культурно-спортивном центре, который будет сдан в следующем году, откроются отдел интерактивного образования, спортивный зал, теннисный корт, футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, а также кинотеатр, выставочный зал, библиотека, лекционный зал и амфитеатр.
Глава государства отметил динамичное развитие Косшы и поручил акиму области уделить особое внимание вопросам модернизации инженерно-коммунальной инфраструктуры и подведения газопровода к населенном пункту.
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16.08.2024, 17:22 29881
Казахстанцам не запретят использовать пенсионные накопления на лечение зубов
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство здравоохранения разработало новый механизм, который позволяет сохранить для населения возможность использования пенсионных накоплений для оплаты стоматологических услуг, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Ержан Нурлыбаев.
Учитывая поступившие обращения Министерство здравоохранения совместно с отечественной ассоциацией стоматологов проработало механизмы, которые направлены не на ограничение, а на обеспечение прозрачности процедуры получения стоматологической услуги с подтверждением ее получения через использование инструментальных методов диагностики", - сообщил спикер.
При этом предусматривается несколько этапов:
- план обследования и лечения с подтверждающими документами;
- подача документов в комиссию;
- заключение договора со стоматологической клиникой;
- внесение данных в паспорт здоровья.
В каждой поликлинике есть врачебно-консультативная комиссия. Отбасы банк, который будет производить оплату услуг стоматологических клиник, будет производить это на основании справок врачебно-консультативных комиссий наших поликлиник, в состав которых будут входить представители Казахстанской стоматологической ассоциации. Поэтому будут два снимка на руках: снимок до оказания услуги и снимок после оказания услуги. Как заверяют наши коллеги, подделать их практически невозможно. Есть индивидуальные особенности у каждого человека, которые будут отражены на этом снимке", - добавил вице-министр.
Напомним, в июле стало известно, что правила использования пенсионных накоплений на лечение намерены изменить в Казахстане.
Сообщалось, что с 10 августа будет запрещено использовать пенсионные на протезирование и имплантацию зубов.
Позже в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан объяснили, почему жителям страны планируют запретить лечить зубы на пенсионные деньги.
16.08.2024, 12:25 43296
Пять испытательных лабораторий Алматы оштрафовали на более чем 11 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На пять испытательных лабораторий города Алматы наложен штраф в 11,7 млн тенге, сообщает пресс-служба Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан.
На испытательные лаборатории наложены административные штрафы на общую сумму 11 690 718 тенге, а также приостановлены аттестаты аккредитации на срок шесть месяцев", - проинформировали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверок было установлено, что свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства, выданные лабораториями, содержат нарушения требований технического регламента Таможенного союза.
Аккредитованные испытательные лаборатории обязаны проводить осмотр транспортного средства, включая идентификацию по номеру, техническую экспертизу конструкции, а также необходимые испытания и измерения. По результатам этих процедур оформляется протокол и СБКТС. Однако проверки показали, что указанные испытательные лаборатории фактически не проводили испытания транспортных средств перед выдачей СБКТС. Это является нарушением", - добавили в комитете.
Напомним, в 2022 году эксперт заявил, что лишь 2-3% казахстанских лабораторий используют современное оборудование.
16.08.2024, 11:35 45741
Молодое поколение должно стремиться к образованию - Токаев
Президент пожелал успехов в новом учебном году
Фото: Акорда
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Кокшетау. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в школу-гимназию в Косшы подчеркнул, что молодое поколение должно стремиться к образованию, сообщает Акорда.
Чтобы Казахстан стал передовым государством, нужно изучать такие важные направления, как робототехника. Эти знания всегда будут востребованы", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе визита глава государства осмотрел кабинеты робототехники, мобилографии, виртуального обучения вождению автомобиля, иностранных языков, школьную библиотеку. Затем он побеседовал с педагогами и учащимися.
Образовательное учреждение возведено в соответствии со стандартами национального проекта "Комфортная школа". В настоящее время здесь обучаются 2700 учащихся в две смены. Наряду с учебными кабинетами в школе имеются актовый зал на 280 мест, столовая на 360 мест, 2 спортивных зала, кабинеты информатики, химии, физики, биологии, технологии и музыки", - проинформировали в Акорде.
Президент пожелал успехов в новом учебном году, а также подарил свою книгу "Слово об отце" и школьный автобус отечественного производства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе казахско-сингапурского форума ректоров "Новые рубежи партнерства в науке и высшем образовании" заявил, что развитие образования и науки является одним из ключевых приоритетов государственной политики РК.
16.08.2024, 11:08 47441
Ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков поручил Бозумбаев
Фото: primeminister.kz
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Уральск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба правительства.
В настоящее время строительство идет в селах Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселках Деркул, Зачаганск и микрорайоне Жулдыз в Уральске.
В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства. В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов", - говорится в информации.
191 типовой дом возводят и в пригороде Уральска, где много дачников лишились единственного жилья. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 - кровельные работы.
По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.
Также в области 9994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 3,7 млрд тенге. Еще 10 222 семьям выплачена компенсация за понесенный ущерб в размере до 150 МРП, общий размер составил 3,68 млрд тенге.
Напомним, в июле премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства заявил, что строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах. На тот момент темп работ отставал от графика на 15-25 дней в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.
16.08.2024, 10:50 48406
Комитет госинспекции труда начнет работу с 1 сентября
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 6 августа 2024 года было принято постановление правительства РК о создании при Министерстве труда и социальной защиты населения РК Комитета государственной инспекции труда и его территориальных департаментов. Комитет начнет работу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Акмади Сарбасов.
Работа по образованию Комитета и его территориальных департаментов, укомплектованию штатов завершится в августе. И уже с 1 сентября государственные инспекторы труда будут работать в штатном режиме. До конца августа Комитетом и местными исполнительными органами будут завершены все необходимые юридические и технические процедуры. Это позволит усилить государственный контроль за соблюдением трудового законодательства и защиту трудовых прав работников", - сказал вице-министр.
Акмади Сарбасов подчеркнул, что вопросы трудовых отношений находится на особом контроле. Мониторинг осуществляется посредством Цифровой карты трудовых рисков.
Вице-министр отметил, что в текущем году на 7% увеличилось количество проверок работодателей на соблюдение прав работников.
По его словам, в Казахстане реализуются системные меры по обеспечению безопасной и здоровой рабочей среды, включая цифровые решения и автоматизацию ключевых бизнес-процессов.
С 2025 года планируется полномасштабный переход на процедуру интегральной оценки профессиональных рисков и усиление требований к спецорганизациям с акцентом на применение цифровых инструментов и приборов. Будут внедрены риск-ориентированные и проактивные механизмы выбора средств индивидуальной защиты и предоставления социальных гарантий. Будет приниматься целый комплекс мер, направленных на обеспечение вовлеченности в улучшение условий труда трех сторон - государства, работодателя и работника, что окажет положительное влияние на повышение качества рабочей силы и сбережение трудовых ресурсов", - сказал Акмади Сарбасов.
15.08.2024, 20:39 82741
В Казахстане планируют сократить расходы на КНБ и ряд министерств
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Астана. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов опубликовало на портале "Открытые НПА" изменения и дополнения в республиканский бюджет на 2024-2026 годы. Документ доступен для обсуждения до 19 августа.
Расходы планируют сократить в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка на 5,9 млрд тенге. В Министерстве транспорта - на 3,8 млрд тенге, в МЦРИАП - на 1,9 млрд тенге; в КНБ - на 98 млн тенге.
МИД сократит расходы на координацию внешнеполитической деятельности на 366 млн тенге.
В Министерстве обороны сэкономят 118 млн тенге на обеспечении боевой готовности Вооруженных сил. Министерство энергетики сократит расходы на развитие газотранспортной системы на 464 млн тенге. Министерство промышленности и строительства снизит затраты на ЖКХ на 2 млрд тенге.
15.08.2024, 19:45 85131
В Акмолинской области госпредприятия задолжали работникам почти 400 млн тенге
Задолженность погашена в полном объеме
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Проверка прокуратуры Зерендинского района обнаружила у госпредприятий района задолженность по заработной плате перед 943 работниками на общую сумму 397 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
По акту надзора задолженность погашена в полном объеме, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.
Ранее сообщалось, что преподавателям вузов и научным работникам повысят зарплату в Казахстане.
В середине текущего года Казахстан занял 72-е место из 83 в рейтинге стран по качеству жизни по версии портала Numbeo.com. В аутсайдерскую позицию Казахстан попадает не в первый раз: в прошлом году РК была на 74-м, а в 2022-м - на 76-м месте
15.08.2024, 19:26 66881
Опека за деньги: скандал в алматинском доме ребенка
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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатель алматинского дома ребенка заявила, что опеку над детьми в учреждении можно оформить за деньги. Полицейские начали проверку. Руководство все обвинения сотрудницы опровергает. Директор утверждает, что женщина решила таким образом отомстить начальству, сообщает КТК.
Алматинка Гульмира рассказывает: за 27 лет работы в доме ребенка впервые оказалась свидетелем непонятной ситуации. Воспитатель утверждает, якобы в учреждение часто приезжают бизнесмены на дорогих автомобилях, представляются спонсорами и вывозят детей в развлекательные заведения в сопровождении сотрудников. А позже предприниматели начали интересоваться двухлетней девочкой. Женщина решила рассказать обо всем увиденном.
Говорят, им понравилась именно малышка Муслима. Заявляли, что даже заберут ее. В первый раз пришли, раздали конфеты. Потом снова приходят и просят, чтобы мы вывели малышку. Хотя по закону посторонним нельзя контактировать с ребенком. Они мне говорили, что у них есть знакомые, которые помогут оформить документы на девочку. Они посещали эту девочку каждую неделю. И внезапно оказались на портале. Им одобрили усыновление", - рассказала женщина.
По словам Гульмиры, в учреждении живут воспитанники до четырех лет, но особый интерес для приемных родителей представляют новорожденные дети. Женщина предполагает, что обеспеченные люди оформляют опеку над малышами за денежное вознаграждение.
Пять месяцев назад одна родительница усыновила новорожденного ребенка, которому было всего семь дней. Представьте: ребенок поступает из роддома, и сразу его забирают на оформление. Я удивилась и спросила, как можно получить опеку над младенцем, который только родился. Та женщина ответила, чтобы я передала ей 5 миллионов тенге и она поможет мне", - рассказывает воспитатель.
При этом директор дома ребенка утверждает, что 55-летняя воспитатель сама хотела удочерить двухлетнюю девочку. Но в оформлении опеки ей отказали. Таким образом, обиженная женщина якобы решила отомстить своему шефу.
Это конфликт интересов: воспитательница, которая работает, она, получается, хотела удочерить этого ребенка. К этому ребенку с направлением пришли другие люди. Получается, этого ребенка сейчас они посещают. Через две недели, получается, на опекунство они ребенка заберут. Она хотела этого ребенка взять. У нее это не получилось", - рассказал директор КГУ "Специализированный дом ребенка" Алматы Айдар Мамедов.
Представители учреждения не отрицают - к ним приезжали спонсоры. Добровольцы отвезли детей в развлекательный центр в сопровождении воспитателей. Как уверяет руководитель, такие прогулки необходимы для социализации ребенка. Директор опроверг все обвинения сотрудницы о передаче детей бизнесменам.
В отделе образования объясняют: сейчас усыновить малыша не так-то просто. Претенденты обращаются в органы опеки, где специалисты изучают их финансовые и жилищно-бытовые условия. Более того, кандидаты должны пройти подготовку в школе приемных родителей.
Тем временем воспитатель обратилась с заявлением в полицию. И правоохранители начали проверку.
В случае если будут выявлены признаки уголовного правонарушения, то будут приняты меры и данный факт будет заведен в единый реестр досудебных расследований. В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия. Если доводы будут подтверждены, то будут приняты меры в соответствии законодательству РК", - прокомментировала ситуацию официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Известно, что воспитатель все еще работает в доме ребенка. Полицейские пока не завели уголовного дела. Правоохранители опрашивают всех сотрудников учреждения.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?