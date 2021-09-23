Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия

АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - Рабочий визит президента в Мангистаускую область продолжился знакомством с туристическими возможности региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства посетил гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau, где осмотрел его инфраструктуру, в том числе недавно построенный тематический парк развлечений. Особое внимание было уделено реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны южной части города Актау.

В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту Токаеву о строительстве гостиниц международного уровня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, ввод в эксплуатацию которых запланирован до конца 2021 года.

Положительно оценив представленные инвестиционные проекты, глава государства отметил важность расширения, совершенствования туристической инфраструктуры и привлечения туристов. Президент подчеркнул, что будет держать ход строительства под своим личным контролем.

Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области. Далее президент посетил спорткомплекс "Халык Арена".

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