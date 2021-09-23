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Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспия

22.09.2021, 20:23 4753
Фото: Акорда
АКТАУ. 22 СЕНТЯБРЯ - Рабочий визит президента в Мангистаускую область продолжился знакомством с туристическими возможности региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Касым-Жомарту Токаеву презентовали проекты развития туристического кластера на побережье Каспийского моря, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Глава государства посетил гостиничный комплекс Rixos Water World Aktau, где осмотрел его инфраструктуру, в том числе недавно построенный тематический парк развлечений. Особое внимание было уделено реализации ряда инвестиционных проектов по развитию прибрежной туристической зоны южной части города Актау. 
 
В частности, инвесторы рассказали Касым-Жомарту Токаеву о строительстве гостиниц международного уровня с гольф-клубом, торговыми рядами, виллами и апартаментами, ввод в эксплуатацию которых запланирован до конца 2021 года. 
 
Положительно оценив представленные инвестиционные проекты, глава государства отметил важность расширения, совершенствования туристической инфраструктуры и привлечения туристов. Президент подчеркнул, что будет держать ход строительства под своим личным контролем.
 
Напомним, рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в город Актау начался с совещания по социально-экономическому развитию Мангистауской области. Далее президент посетил спорткомплекс "Халык Арена".
 

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