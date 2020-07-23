Только у партии Nur Otan есть потенциал и ресурсы для перезагрузки власти - политолог

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - Казахстанский политолог Ислам Кураев прокомментировал ситуацию, сложившуюся в стране в связи со вспышкой коронавирусной инфекции нового типа COVID-19, передает Kazakhstan Today.

На своей странице в социальной сети Facebook Кураев обратился к своим подписчикам:

Коронакризис максимально обнажил изъяны в системе госуправления, что был вынужден констатировать и глава государства. Чиновники полностью провалили свою работу, продемонстрировав неспособность реагировать на вызовы такого порядка. Все привыкли скрывать реальное положение, существующие проблемы и недоработки. Как следствие, искаженная ситуация деформирует процесс планирования и антикризисного реагирования. Нет должного контроля за целесообразным расходованием государственных средств в министерствах и акиматах. Имеет место лишь констатация нарушений постфактум, а работа над ошибками так и не выстроена. Даже в период пандемии очевидно, что в стране гораздо опаснее бушующий вирус коррупции и безответственности", - пишет эксперт.

По его мнению, на этом фоне молчание депутатского корпуса "вызывает недоумение в обществе".

Складывается ощущение, что перед коронакризисом спасовали все. Если министры и акимы провисают в управленческих и организационных вопросах, то депутаты в центре и на местах перестали вообще проявлять себя в то время, когда требуется усиленный контроль за работой исполнительной власти. По сути, это приговор чиновникам и депутатам как политикам, имеющим мандат доверия от народа и президента. Глава государства уже обозначил предстоящую реформу системы госуправления и новых политических преобразований. Но это все после пандемии.

Сейчас же всем стало понятно, что во власти нужны люди новой формации, требуется трансформация и обновление политической элиты на всех уровнях. Какова роль политических партий в этих процессах? Именно партии должны отбирать профессионалов и выдвигать их во власть. Классически так и обеспечивается представительство интересов общества. Эти возможности есть только у парламентских партий", - подчеркнул Кураев.

Политолог отметил, что хотя под шквалом критики сейчас оказались именно министры, акимы и депутаты "Нур Отана", но объективно только у этой партии есть потенциал и ресурсы для перезагрузки власти, для встряски госаппарата и проведения реформ.

Это понимают все. В режиме ЧП люди видели, кто принимал реальные действия и был рядом с народом, а кто хайповал в соцсетях. Одними постами страну не накормишь. Коронакризис как никогда придал импульс мобилизации гражданской активности, показал, за кем реальная сила и ресурсы, а кто может только критиковать. Сегодня мы стали четко чувствовать разницу между истинным и пафосно-диванным патриотизмом", - считает эксперт.

Политолог уверен, что в копилку партии "Нур Отан" можно закинуть работу фонда "Birgemiz" и волонтеров по всей стране.

К ним присоединятся и люди, решившие свои проблемы в общественных приемных партии. Недаром соцопросы показывают, что люди готовы обращаться в "Нур Отан" сразу после судов. Вот только кадровая политика в партии власти должна меняться, становиться гораздо жестче и конкурентней", - считает специалист.

Кураев задается вопросом:

Теперь, что же предлагает "Нур Отан"? Партия власти громко заявила о праймериз. В республиканском формате полноценных внутрипартийных выборов они пройдут впервые. Для Казахстана это политическая инновация, но во многих странах данный механизм успешно и давно работает. Здесь немало скепсиса, насколько это будет эффективно у нас. Изучив правила праймериз, могу сказать, что в заявленном виде это очень интересная новация. К примеру, предусматриваются открытые дебаты, встречи с партийцами, проведение полноценных агитационных кампаний. Все это уже снижает риски использования административного ресурса, существенно расширяет шансы для всех желающих, имеющих сегодня поддержку у общества. Не исключено, что процедуры будут переведены в онлайн-, дистанционный формат с учетом карантинных мер. Но практика избирательных кампаний в других странах показала, что это в какой-то степени даже повышает интерес к праймериз или каким-либо выборам. В наших условиях публичные праймериз можно считать большим демократическим шагом вперед.

Стране в любом случае сейчас нужны новые активные люди со свежими взглядами и незашоренным мышлением, которые будут зависеть не от политических покровителей, а выражать волю народа и интересы конкретных групп граждан, будут критически осмысливать и предлагать независимые решения.

Конечно, просто введение новых людей во власть от всех проблем не избавит. Это должно сопровождаться системными реформами, контуры которых задаст президент. Как мы видим, тех, кто не может или не хочет проводить реформы, на свалку истории выбрасывает сама жизнь.

Безусловно, кризис - это всегда время, когда говорят о проблемах. Однако что мы видим сейчас? Власть и общество громко распыляются, муссируя мелкие вопросы. При этом нужны системные решения. Поменяем министров и акимов, но ведь барьеры и условия работы останутся те же. Поэтому крайне важно сосредоточиться на коллективной выработке реально действующих механизмов и реформ. Надо скорректировать государственную систему так, чтобы ее эффективность минимально зависела от людей, которые ее управляют", - резюмировал спикер.

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