ТОО "СП "КазГерМунай" выплатило государству штраф в 1 млрд тенге

Фото: АЗРК

АСТАНА. 28 СЕНТЯБРЯ - Прокуратура Кызылординской области совместно со специалистами департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Кызылординской области провела проверку в отношении ТОО "СП "КазГерМунай", по результатам которой выявлены нарушения в части злоупотребления доминирующим положением, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году на территории Кызылординской области и южного макрорегиона ТОО "СП "КазГерМунай" занималось установлением и поддержанием монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа через электронные торговые площадки, сообщает пресс-служба Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

В результате согласно постановлению Кызылординского областного суда ТОО "СП "КазГерМунай" признано виновным в совершении нарушений законодательства РК в области защиты конкуренции с наложением административного штрафа в размере 126,6 млн тенге и конфискован монопольный доход в пользу государства, полученный в результате осуществления монополистической деятельности, - 881,4 млн тенге.

Административный штраф и монопольный доход, предусмотренные санкцией суда, были добровольно оплачены ТОО "СП "КазГерМунай" в бюджет государства.