Тоты Амирова уволена с поста в Комитете гражданской авиации после служебного расследования

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Нур-Султан. 12 июня. Kazakhstan Today - Тоты Амирова уволена с поста руководителя управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации (КГА) после служебного расследования, передает Kazakhstan Today.

Причиной увольнения стали итоги служебного расследования дисциплинарной комиссии, поводом для которого послужило обращение на блог министра о неправомерных действиях руководителя управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации Тоты Амировой", - сообщили в КГА.

По данным ведомства. "в адрес Комитета неоднократно поступали жалобы на неправомерные действия и неэтичные высказывания Тоты Амировой, как со стороны непосредственных подчинённых, так и субъектов и организаций в сфере гражданской авиации".

Кроме того, по результатам расследования дисциплинарной комиссии КГА действия Амировой признаны проступками, дискредитирующими государственную службу, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения физическому лицу при подготовке и принятии решения и незаконной задержке авиарейса", - сообщили в Комитете.

В этой связи на основании рекомендации дисциплинарной комиссии Комитета гражданской авиации, на Тоты Амирову, в соответствии с пунктом 6 статьи 44 закона РК "О государственной службе Республики Казахстан", было наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности, заключили в КГА.

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