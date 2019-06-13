Тоты Амирова уволена с поста в Комитете гражданской авиации после служебного расследования

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Причиной увольнения стали итоги служебного расследования дисциплинарной комиссии, поводом для которого послужило обращение на блог министра о неправомерных действиях руководителя управления летной эксплуатации Комитета гражданской авиации Тоты Амировой", - сообщили в КГА.
По данным ведомства. "в адрес Комитета неоднократно поступали жалобы на неправомерные действия и неэтичные высказывания Тоты Амировой, как со стороны непосредственных подчинённых, так и субъектов и организаций в сфере гражданской авиации".
Кроме того, по результатам расследования дисциплинарной комиссии КГА действия Амировой признаны проступками, дискредитирующими государственную службу, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения физическому лицу при подготовке и принятии решения и незаконной задержке авиарейса", - сообщили в Комитете.
В этой связи на основании рекомендации дисциплинарной комиссии Комитета гражданской авиации, на Тоты Амирову, в соответствии с пунктом 6 статьи 44 закона РК "О государственной службе Республики Казахстан", было наложено дисциплинарное взыскание в виде увольнения с занимаемой должности, заключили в КГА.
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