Трагический январь: 9 сотрудников КНБ и полиции подозреваются в пытках

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Специальные прокуроры расследуют десять наиболее резонансных случаев применения недозволенных методов следствия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК, в рамках этих дел задержано 9 должностных лиц, из них 8 сотрудников КНБ и один полицейский. По всем фактам применения недозволенных методов проводится досудебное расследование.
В соцсетях публикуются посты о продолжении применения недозволенных методов следствия к лицам, содержащимся в настоящее время под стражей. Заверяем, что никакого насилия в отношении указанных лиц не допускается", - сказал Елдос Килымжанов.
Он подчеркнул, что прокуроры проводят встречи с родственниками задержанных и привлекаемых лиц, тщательно проверяются их аргументы, доводы и с учетом этого принимаются решения об изменении мер пресечения.
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