22.02.2025, 12:56 63286
Три новых казахстанско-китайских терминала запустят в 2025 году
Фото: КТЖ
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь парткома Коммунистической партии Китая города Сианя Фан Хунвэй и руководитель АО "НК "Казахстан темiр жолы" Нурлан Сауранбаев утвердили планы запуска новых логистических центров и терминалов на 2025 год, сообщили в пресс-службе компании.
Как рассказали в КТЖ, сторонами запланирован запуск логистического комплекса в Алматы (ГТС-2), открытие нового логистического центра CRK Terminal на станции Селятино в Московской области и запуск терминала в порту Алят в Азербайджане. В следующем году будут запущены логистические центры и терминалы на станции Свислочь (Беларусь) и в Будапеште (Венгрия).
В 2024 году из Сухого порта города Сиань было отправлено более 5000 поездов по направлению Китай - Европа, что составляет 25% от всех отправок по данному маршруту и является историческим рекордом" , - говорится в сообщении.
Отмечается, что благодаря работе совместного грузового терминала в Сиане объем перевозок в прошлом году вырос в 33 раза. В партнерстве с сухим портом Сианя продолжается реализация ряда международных логистических проектов, общий объем инвестиций в которые превышает 200 млн долларов США.
В ходе переговоров было подчеркнуто, что реализуемые договоренности трансформировали сплоченное сотрудничество в стратегический союз, который формирует надежные логистические цепочки и открывает новые возможности для роста грузопотока и развития транспортных отраслей Казахстана и Китая.
Комплексный подход и динамичная реализация проектов позволят в 2026 году сформировать полноценную сеть терминалов на направлении Восток - Запад, что станет важным шагом в развитии транзитно-транспортного потенциала страны.
Ранее сообщалось, что экспорт казахстанских грузов в Китай вырос на 5%.
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22.02.2025, 11:26 67591
Ушел из жизни писатель и драматург Дулат Исабеков
Фото: qazaqadebieti.kz
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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося писателя и драматурга, лауреата Государственной премии Дулата Исабекова, сообщили в пресс-службе Акорды.
Дулат Исабекулы, всю свою жизнь посвятивший национальной литературе, был поистине достойной личностью. На протяжении всего творческого пути он неустанно трудился во имя обогащения духовного мира казахского народа и расширения горизонтов национальной прозы. Лучшие драматические произведения, вышедшие из-под его талантливого пера, являются подлинным достоянием мировой сцены, прославляя на международном уровне священное искусство слова. Светлый образ Дулата Исабекулы, оставившего после себя богатое литературное наследие, навсегда сохранится в наших сердцах", - написал президент в телеграмме.
Дулат Исабеков автор более двадцати пьес, которые играют на сценах театров республики Казахстан и в театрах бывших союзных республик, а также сборников рассказов и повестей, ранее опубликованных в республиканских периодических изданиях: "Бекет", "Беспокойные дни", "Отчий дом", "Жизнь", и книжки-картинки для детей "Горький мед". По его сценарию был поставлен художественный фильм "Храни свою звезду". Пьеса "Старшая сестра" получила первую премию на республиканском конкурсе 1977 года на лучшее драматургическое произведение.
21.02.2025, 18:00 103386
Азамат Амрин назначен первым вице-министром нацэкономики
Фото: primeminister.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан Азамат Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, сообщает пресс-служба правительства.
Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области. Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт, Северо-Казахстанский государственный университет имени Козыбаева. Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе. С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в Налоговом комитете Северо-Казахстанской области. Занимал должности акима района Шал акына СКО, менеджера крестьянского хозяйства "Амрин К.К." и заместителя директора, директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК. С 2020 года по настоящее время работает вице-министром национальной экономики РК.
Ранее Берик Уали был назначен акимом области Абай.
21.02.2025, 17:54 104586
В Восточном Казахстане сельского акима наказали за дискредитацию госслужбы
Аким необоснованно заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО
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Усть-Каменогорск. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области акима Самарского сельского округа наказали за дискредитацию государственной службы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
За допущенные нарушения порядка организации и проведения госзакупок на основании постановления прокуратуры района аким Самарского сельского округа привлечен к административной ответственности по части 11 статьи 207 КоАП (Нарушение законодательства Республики Казахстан о государственных закупках) и подвергнут штрафу в размере 200 МРП (...) За совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу, акиму сельского округа объявлено о неполном служебном соответствии", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, аким необоснованно заключил два договора из одного источника с одним и тем же ТОО, лишив тем самым возможности равного участия в конкурсе других потенциальных поставщиков.
Общая сумма договоров составила свыше 20 млн тенге, которыми закупались работы по установке ограждения полигона для твердо-бытовых отходов, а также системы видеонаблюдения в районном центре. При этом по последнему договору произведена частичная оплата за фактически невыполненные работы", - добавили в пресс-службе.
Ранее спикер сената Маулен Ашимбаев на слушаниях заявил, что 80% коррупционных правонарушений в стране связаны с госзакупками.
21.02.2025, 17:10 106146
Жилой комплекс Family park сносят в Астане
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Жилой комплекс Family park сносят в городе Астане, сообщает пресс-служба столичного акимата.
На сегодняшний день совместно с государственным судебным исполнителем были проведены работы по демонтажу незаконного строительства", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее управлением контроля и качества городской среды Астаны была проведена внеплановая проверка по объекту в отношении застройщика ТОО "Оркен 777".
По результатам проверки были выявлены отклонения от утвержденного проекта, в связи с чем было выдано предписание об устранении нарушений. Однако заказчик не выполнил требования предписания, в результате чего было направлено исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд города Астаны. На данный момент требования искового заявления удовлетворены", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что за время возведения различных ЖК в Казахстане нередко наблюдается полное игнорирование интересов людей со стороны застройщиков.
Ранее в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требуют от акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обратили внимание, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
21.02.2025, 13:24 119011
"Умные города": Досаев ознакомился с центром управления транспортной инфраструктурой в Шэньчжэне
Аким Алматы и мэр Шэньчжэня Цинь Вэйчжун договорились о расширении сотрудничества в сфере цифровизации, городского планирования и обмена технологиями и опытом
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Шэньчжэнь. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Акиму Алматы представили Shenzhen Urban Transportation Planning Center Co., Ltd. (SUTPC), предоставляющую услуги стратегического и комплексного городского планирования, сообщает пресс-служба акима.
Центр SUTPC создает цифровые копии городов и управляет транспортной инфраструктурой с помощью передовых технологий. Это помогает оптимизировать потоки транспорта, снижать пробки и повышать безопасность на дорогах", - говорится в информации.
Также Досаев провел встречу с мэром Шэньчжэня Цинь Вэйчжуном в рамках рабочей поездки в Китай. Стороны договорились о расширении сотрудничества в сфере цифровизации, городского планирования и обмена технологиями и опытом.
Будучи технологическим центром Китая, Шэньчжэнь за 45 лет добился значительных успехов в реализации концепции "умного города".
Ранее сообщалось, что крупный китайский инвестор изучает возможность открытия технопарка в Алматы.
Также в рамках визита в Китай Досаев и глава China Eastern Airlines обсудили возможность открытия рейса Алматы - Шанхай.
21.02.2025, 13:00 122406
Нарушения на сумму 862 млрд тенге выявила Высшая аудиторская палата в 2024 году
Системные недостатки выявлены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял председателя Высшей аудиторской палаты Алихана Смаилова, сообщает Акорда.
Алихан Смаилов представил отчет об итогах деятельности Высшей аудиторской палаты за 2024 год и планах на текущий период.
По его словам, в прошлом году было проведено 27 аудиторских мероприятий на 214 объектах с охватом финансовых средств на сумму порядка 11 трлн тенге.
В результате:
- выявлены нарушения на сумму 862 млрд тенге;
- в бюджет возвращено 135 млрд тенге, что в пять раз больше суммы возмещения за 2023 год.
Системные недостатки выявлены в ценообразовании на объектах строительства, финансировании проектов обрабатывающей промышленности, субсидировании сельского хозяйства. В целях устранения нарушений Высшая аудиторская палата направила рекомендации правительству и предписания ответственным государственным органам", - рассказал Смаилов.
В этом году, по его словам, запланировано более 40 аудиторских мероприятий.
По поручению главы государства будут проведены проверки исполнения бюджетов городов Астаны и Алматы, Северо-Казахстанской, Костанайской и Жамбылской областей, а также фонда "Самрук-Қазына", национальной компании "Казатомпром", Казахстанской компании по управлению электрическими сетями (KEGOC), Национального банка, МЧС. Также аудит охватит сферы науки, обороны, обеспечения правопорядка, спорта, социального обеспечения и лесного хозяйства", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Касым-Жомарт Токаев поручил продолжить работу по совершенствованию системы государственного аудита. Он также обратил внимание на важность внедрения современных цифровых решений для обеспечения эффективного контроля за использованием бюджетных средств.
В феврале госаудит в сфере среднего образования выявил финансовые нарушения на 1,1 млрд тенге. Многомиллиардные нарушения также выявили в Фонде социального медстрахования.
21.02.2025, 12:30 123806
За монопольно высокие цены на воинские перевозки оштрафовали дочернюю компанию КТЖ Дополнено
Фото: gov.kz
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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - За монопольно высокие цены на транспортно-экспедиторские услуги для воинских перевозок оштрафовали дочернюю компанию "Қазақстан темір жолы" - акционерное общество KTZ EXPRESS, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
Компании назначен штраф в размере 853 379,7 тенге с конфискацией монопольного дохода в размере 10 114 304,84 тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что постановление суда уже вступило в законную силу.
В ходе расследования выявлено, что экспедиторские комиссии, установленные обществом, превышали допустимые нормы, достигая 30% от себестоимости перевозок по территории Казахстан", - добавили в агентстве.
Ранее бывший работник АО "НК "КТЖ" Салмен Амрин записал открытое обращение к президенту, в котором рассказал о миллиардных потерях и коррупционных схемах руководства компании.
Дополнено 21.02.2025, 14.40
В настоящее время АО "KTZ Express" проводится работа по обжалованию судебных актов в Верховном суде Республики Казахстан, сообщили в нацкомпании.
В 2024 году по жалобе АО "KTZ Express" специализированный межрайонный административный суд Астаны признал незаконными итоги расследования департамента Агентства по защите и развитию конкуренции по Астане и привлек антимонопольный орган к ответственности в виде частного определения. Судом установлено, что в действиях АО "KTZ Express" отсутствует злоупотребление монопольным положением в форме установления монопольно высоких цен по организации воинских перевозок. Указанные перевозки не относятся к воинским, а являются коммерческими. Несмотря на вступившие ранее судебные акты и заключение прокурора в пользу АО "KTZ Express", суд Астаны оштрафовал АО "KTZ Express", - рассказали в пресс-службе.
21.02.2025, 10:56 80591
В Карагандинской области более тысячи объектов адаптировали для лиц с инвалидностью
Проведено 134 проверки объектов социальной инфраструктуры
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Караганда. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в Карагандинской области проведена полная адаптация 1080 объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
В настоящее время реализуются: концепция инклюзивной политики в Республике Казахстан на 2025-2030 годы, дорожная карта партии Amanat на 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге".
В дорожной карте партии Amanat в период с 2023 по 2027 годы предусмотрена работа по адаптации более 40 тыс. объектов, включенных в интерактивную карту доступности. Ежегодно адаптации подлежит 20% объектов. Таким образом, в 2023 году - 20% объектов на карте, в 2024 - 40%, в 2025 - 60%, в 2026 - 80%, в 2027 - 100%. В настоящее время по стране полностью адаптировано 22 777 объектов.
До конца 2024 года по Карагандинской области было запланировано провести адаптацию на 691 объекте, план регионом перевыполнен, адаптация проведена на 1080 объектах.
Из 1080 объектов в регионе для всех категорий лиц с инвалидностью доступны:
- объекты здравоохранения - 129;
- объекты образования - 279;
- объекты культуры - 191;
- объекты торговли и оказания услуг - 124;
- государственные и квазигосударственные организации - 229;
- объекты спорта - 31;
- объекты транспортной инфраструктуры - 10;
- объекты социальной защиты - 9;
- прочие - 78.
Кроме того, по итогам 2024 года в рамках государственного контроля департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты по Карагандинской области проведено 134 проверки объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства, торговли и др. Из них: 43 - в рамках профилактического контроля, 52 - внеплановых проверок, 39 - по требованию органов прокуратуры.
По итогам проверок выдано 68 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 67 административных штрафов на сумму свыше 11,8 млн тенге.
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