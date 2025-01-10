Цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти
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Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новые предельные тарифы на электроэнергию намерено ввести Минэнерго.
Изменения в приказ министра энергетики РК опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 января 2025 года.
Заявки на корректировку предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 февраля 2025 года подали 36 энергопроизводящих организаций.
По данным ЭПО, необходимость корректировки связана с увеличением затрат, не зависящих от самих компаний. Основными факторами роста затрат являются повышение заработной платы производственного персонала. Средняя зарплата в 2024 году увеличилась на 18% и составила 425 тыс. тенге. На 2025 год планируется дальнейшее увеличение на 15-20%, что предполагает рост средней зарплаты до 490 тыс. тенге", - отмечают авторы изменений.
В пояснительной записке к документу они подчеркнули, что энергетический сектор сталкивается с дефицитом квалифицированного персонала.
На предприятиях энергетики наблюдается нехватка 4,5 тыс. специалистов при штатной численности порядка 57 тыс. человек. По состоянию на 1 января 2024 года фактическая численность работников составляла 52,5 тыс. человек. Увеличение заработной платы направлено на привлечение и удержание профессионалов в отрасли. Вместе с тем, увеличились затраты на закупку топливо и транспортировку угля и газа. Также одним из факторов влияющих на корректировку тарифа является рост стоимости закупа и транспортировки материалов и оборудования необходимых для проведения ремонтной кампании и обеспечения стабильной работы энергопроизводящих объектов, в том числе в связанные с удорожанием металла", - говорится в записке.
Кроме того, три новые энергопроизводящие организации подали заявки на включение в перечень организаций, для которых необходимо установить предельные тарифы.
Предварительные расчеты показывают, что влияние корректировки тарифов на стоимость электроэнергии для Единого закупщика составит около 2 тенге за кВт/ч. На данный момент заявки энергопроизводящих организаций находятся на стадии рассмотрения. Все предложения тщательно анализируются, чтобы обеспечить баланс между интересами потребителей и необходимостью устойчивого развития отрасли", - резюмировали авторы изменений.
Напомним, согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Ранее в Министерстве энергетики сообщили, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление Казахстана. Между тем, политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию. Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.