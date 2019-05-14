ЦИК аккредитовала 67 международных наблюдателей на выборы президента РК

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Казахстана аккредитовала 67 международных наблюдателей на выборы президента РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила член ЦИК Зауреш Баймолдина, по представлению Министерства иностранных дел РК на аккредитацию были вынесены 22 долгосрочных наблюдателя в составе Миссии БДИПЧ/ОБСЕ по наблюдению за выборами. Таким образом, на сегодняшний день аккредитовано 67 международных наблюдателей, говорится на сайте комиссии.

По мере поступления представлений на аккредитацию данные по наблюдателям обновляются. Аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций будет осуществляться Центризбиркомом до 18.00 3 июня 2019 года.

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