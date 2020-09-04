Тугжанов прокомментировал трудоустройство подлежащих увольнению ответсекретарей

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - Сегодня на онлайн-брифинге в правительстве заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов прокомментировал поручение президента об упразднении института ответственных секретарей при министерствах, передает Kazakhstan Today.

По информации Тугжанова, в настоящее время ответственные секретари работают в 15 министерствах Казахстана и получают зарплату от 685 до 830 тысяч тенге в месяц, в зависимости от стажа.

Тугжанов отметил, что вопрос трудоустройства уволенных сотрудников будут решать руководители министерств.

Вопрос распределения в другие ведомства и министерства - это полномочия первых руководителей. Президентом была четко обозначена позиция по данному вопросу. То есть за деятельность конкретного ведомства ответственность должен нести министр", - цитирует Тугжанова портал Kazpravda.kz .

Напомним, упразднить институт ответственных секретарей при министерствах поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства