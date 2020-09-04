Тугжанов прокомментировал трудоустройство подлежащих увольнению ответсекретарей

По информации Тугжанова, в настоящее время ответственные секретари работают в 15 министерствах Казахстана и получают зарплату от 685 до 830 тысяч тенге в месяц, в зависимости от стажа.
Тугжанов отметил, что вопрос трудоустройства уволенных сотрудников будут решать руководители министерств.
Вопрос распределения в другие ведомства и министерства - это полномочия первых руководителей. Президентом была четко обозначена позиция по данному вопросу. То есть за деятельность конкретного ведомства ответственность должен нести министр", - цитирует Тугжанова портал Kazpravda.kz.
Напомним, упразднить институт ответственных секретарей при министерствах поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев в послании народу Казахстана.
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