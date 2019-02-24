Туймебаев отчитался перед президентом об исполнении его поручений по развитию Туркестана

Астана. 29 января. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с акимом Туркестанской области Жансеитом Туймебаевым, передает Kazakhstan Today.

Главе государства был представлен отчет об исполнении поручений, данных на совещании по вопросам развития Туркестана в декабре прошлого года. Аким региона доложил Нурсултану Назарбаеву о ходе строительства основных социально-значимых объектов, в том числе зданий областной администрации, управлений и территориальных департаментов, а также жилья площадью 1200 тысяч квадратных метров.

Президент Казахстана, указав на необходимость сохранения текущих темпов застройки и обустройства делового центра Туркестана, дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

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