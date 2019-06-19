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Туймебаев проинформировал президента о ситуации в сфере межэтнических отношений в РК

18.06.2019, 18:53 5617
Туймебаев проинформировал президента о ситуации в сфере межэтнических отношений в РК
Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана Жансеита Туймебаева, передает Kazakhstan Today.
 
Туймебаев проинформировал главу государства о текущей деятельности Ассамблеи народа Казахстана, ходе реализации поручений, данных на XXVII сессии АНК и ситуации в сфере межэтнических отношений в стране. Кроме того, он доложил президенту о ходе разработки плана мероприятий, посвященных 25-летию Ассамблеи народа Казахстана и Конституции Республики Казахстан.
 
Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность Ж. Туймебаеву за проводимую Ассамблеей работу.
 

Благодарю за активную деятельность Ассамблеи народа Казахстана, в частности в ходе президентских выборов. АНК проводит важную работу по консолидации нашего общества", - отметил глава государства.

 
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений, сообщает пресс-служба Акорды.

Ранее состоялась встреча Туймебаева с Елбасы
 

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