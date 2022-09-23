Участников ликвидации лесных пожаров в Костанайской области наградят медалью "Ерлігі ушін"

АСТАНА. 23 СЕНТЯБРЯ - Миграционная служба МВД Республики Казахстан работает в штатном режиме. Контроль за соблюдением законодательства иностранцами, уполномоченными государственными и правоохранительными органами ведется, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане действует достаточно эффективная система миграционного контроля, которая осуществляется на основании правил въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и правил осуществления миграционного контроля. Законодательство четко регламентирует порядок пребывания иностранцев в Казахстане. Ни один иностранный гражданин не имеет права бессрочно пребывать на территории нашего государства, игнорируя требования миграционного законодательства", - сказал и.о. председателя КМС МВД Аслан Аталыков.

Он напомнил, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Республике Казахстан для граждан государств - участников Евразийского экономического союза по общему правилу заканчивается по истечении 90 календарных дней со дня пересечения госграницы РК.

Учет иммигрантов осуществляется органами внутренних дел на основании информации принимающих лиц, а также данных КНБ, своевременно поступающих из пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан в единую базу данных учета въезда и выезда иностранцев", - пояснил и.о. председателя КМС МВД.





Сообщается, что согласно статистике в этом году в Казахстан въехало порядка 4,3 млн иностранцев, а выехало 4,1 млн, в том числе граждан Российской Федерации въехало 1 660 000, а выехало 1 640 000. Их временное пребывание под учетом, с полной информацией о каждом из них, данных паспортов и датах въезда для контроля пребывания.

Мониторинг миграционных процессов ведется. Органы внутренних дел отслеживают соблюдение иммигрантами установленных правил пребывания. Если у иностранца истекает срок пребывания, в отношении него принимаются предусмотренные законодательством меры реагирования", - сказал Аслан Аталыков.

По данным МВД, в ходе контроля к административной ответственности привлечено 45,7 тысячи нарушителей миграционного законодательства, из них 4,2 тысячи сразу же принудительно выдворены за пределы Казахстана.

При этом россиян за нарушение миграционного законодательства привлечено 3,2 тысячи, что составляет всего 0,2% от числа въехавших граждан РФ. Это демонстрирует их определенную дисциплинированность в Казахстане по соблюдению сроков пребывания. В противном случае принудительное выдворение из Казахстана предусматривает дополнительную санкционную меру в виде запрета на повторный въезд в нашу страну сроком на 5 лет", - уточнил Аслан Аталыков.

Он отметил, что аналогично органами внутренних дел осуществляется контроль за соблюдением правил пребывания иностранцев в Казахстане на основании разрешения на временное проживание, процесс получения которого отрегулирован. При получении разрешения на временное проживание, дающего в предусмотренных законом случаях право иностранцу пребывать в Казахстане на срок трудового договора, на период учебы, лечения и других исчерпывающих оснований, миграционная служба имеет полную информацию об адресе проживания, собственнике жилья и проживающих там иностранцах, что позволяет обеспечить миграционный контроль.

Любая ситуация, связанная с незаконным пересечением границы, нарушением регламента подачи документов на регистрацию в стране, пресекается в соответствии с законодательством РК", - подчеркнул и.о. председателя КМС МВД.







