Участников ликвидации лесных пожаров в Костанайской области наградят медалью "Ерлігі ушін"

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении медалью "Ерлігі ушін" двадцати участников ликвидации лесных пожаров в Костанайской области. Также 48 гражданам объявлена благодарность президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, а также мужество, проявленное в чрезвычайной ситуации, медалью "Ерлігі ушін" награждены 20 участников ликвидации последствий лесных пожаров в Костанайской области. Также 48 гражданам объявлена благодарность президента Республики Казахстан", - говорится в тексте указа.
Медалью "Ерлігі ушін" награждаются:
- Аким Алдияр Ермекулы - старший пожарный специализированной пожарной части №5 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
- Ахметкалиев Султан Сакенович - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
- Абукалык Азат Рыскалиулы - пожарный пожарной части №17 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
- Багитжанов Нурсултан Жумашевич - командир отделения пожарной части №23 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
- Базаров Ержан Оралханович - командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;
- Байгобенов Аслан Тауекелович - командир отделения пожарной части №15 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
- Бауэр Алексей Александрович - волонтер;
- Боромбаев Айдос Сагнаевич - командир отделения пожарного поста №21 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области;
- Ержанов Айбек Ахметбекович - командир воздушного судна АО "Казавиаспас" МЧС;
- Жапаров Самат Таласпаевич - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области;
- Жолдасов Нурсултан Омирсерикович - старший пожарный специализированной пожарной части №9 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области;
- Каиров Куанышбек Жумабаевич - сержант воинской части 5510 регионального командования "Орталык" Национальной гвардии;
- Махамбетов Алмат Арыстанбекович - пожарный специализированной пожарной части №18 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Северо-Казахстанской области;
- Мусин Абай Буранбаевич - старшина Костанайской академии МВД имени Ш.Кабылбаева;
- Рахин Ербол Кайырбаевич - волонтер;
- Тулеухан Ануар Жанатулы - командир отделения специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Астаны;
- Флейтлинг Александр Аликович - тракторист материально-технической роты войсковой части 31775 Министерства обороны;
- Хасенов Мурат Калиханович - начальник пожарного поезда АО "НК "Казакстан темір жолы";
- Шайсултанов Медет Еркинович - командир отделения специализированной пожарной части №2 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области;
- Щурихин Максим Сергеевич - старший пожарный специализированной пожарной части №6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Акмолинской области.
Напомним, 10 сентября в Костанайской области ликвидировали лесной пожар, длившийся 8 дней. Загорание началось 2 сентября в 15.10 на территориях Басаманского и Семиозерного управлений лесного хозяйства Аулиекольского района, сообщает "Алау". Общая площадь с момента возникновения пожара составляет 43 тысячи гектаров.
Огнем уничтожен и поврежден 91 жилой дом в двух населенных пунктах. Получили травмы, ожоги, отравления легкой и средней степени тяжести при пожаре 12 человек. Известно о гибели 137 животных и 130 птиц.
Экологи считают, что на восстановление экосистемы Костанайской области понадобится от 70 до 150 лет.
13 сентября начато досудебное расследование в отношении руководства КГУ "Басаманское учреждение лесного хозяйства" по фактам злоупотреблений должностными полномочиями, повлекших тяжкие последствия.