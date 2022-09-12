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Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли

11.09.2022, 16:49 3026
Пожар в Костанайской области: 137 животных и 130 птиц погибли
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 11 СЕНТЯБРЯ - В Аулиекольском районе Костанайской области проводится комиссионная работа по уточнению количества павших животных и птиц во время пожара лесных массивов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Обнаружены обгоревшие трупы животных и птиц: КРС - 30 голов, МРС - 2 головы, свиньи - 105 голов, птицы - 130 голов", - цитирует сайт газеты "Костанайские новости" руководителя управления ветеринарии Костанайской области Аката Шектыбаева.


Напомним, в Костанайской области пожарные боролись с возгоранием лесных массивов на протяжении восьми дней. Общая площадь пожара составила 43 тысячи га.

Экологи считают, что на восстановление экосистемы края понадобится от 70 до 150 лет.
 

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Китайские компании хотят открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО

10.09.2022, 18:38 8161
Китайские компании хотят открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО
Фото: Depositphotos
УРАЛЬСК. 10 СЕНТЯБРЯ - Аким ЗКО Гали Искалиев провел совещание с китайскими компаниями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе встречи китайские компании предложили за счет частных средств открыть питомник по разведению сайгаков в ЗКО, сообщает портал "Мой город".
 
Там же в лаборатории предлагается разместить завод по переработке деривата (рога) сайги. Глава региона подробно изучил вопрос и отметил, что данное предложение будет рассмотрено.
 
Аким области поручил срочно разработать концепцию по регулированию популяции сайгаков.
 
Напомним, Министерством экологии, геологии и природных ресурсов рассматривается возможность проведения спортивно-любительской охоты на сайгаков в следующем году. 
 
В июле глава государства объявил выговор главе Минэкологии РК Сериккали Берекешеву за неэффективную деятельность по регулированию популяции сайгаков.
 

В заповедной зоне возле Актау резко ушла вода

10.09.2022, 16:33 9151
АКТАУ. 10 СЕНТЯБРЯ - На озере Караколь началось обмеление, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам горожан, напротив базы отдыха "Аквамарин" значительная часть воды отступила от берегов, хотя месяц назад она там была, сообщает "Лада".
 

Образовалась степь. Большая часть рыбы погибла. Единственный способ - это перекрыть водоканал "Шора", чтобы таким образом вернуть водный баланс", - говорят горожане.

 

Названы проблемные вопросы в сфере экологии Алматы

09.09.2022, 17:49 13636
Названы проблемные вопросы в сфере экологии Алматы
Фото: Антикоррупционная служба по городу Алматы
АЛМАТЫ. 9 СЕНТЯБРЯ - Антикоррупционной службой города Алматы начата масштабная работа по выявлению коррупционных рисков в сфере экологии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня сфера экологии отражена в карте коррупционных рисков мегаполиса и является одной из ключевых отраслей, волнующих горожан", - заявили в Антикоррупционной службе Алматы. 

 
Сообщается, что основными экологическими проблемами города являются загрязнение воздуха, утилизация твердых бытовых отходов, проблемы озеленения и непродуманная застройка. 
 
В целях устранения данных пробелов по инициативе городского антикоррупционного ведомства проведена выездная встреча с участием уполномоченных органов в области экологии и представителей общественных объединений. 
 

На переднем плане Антикоррупционной службы находится решение проблемных вопросов населения, которые приведут к улучшению социального самочувствия граждан", - подчеркнули в ведомстве. 

 
Сообщается, что в целях оперативного решения вопросов по улучшению экологической обстановки города создана рабочая группа, в мессенджере Telegram создан чат Almaty&Ecology для обмена предложениями и жалобами в области экологии. 
 
В ходе встречи участниками дан ряд предложений для дальнейшей реализации и устранения коррупционных рисков. 
 

К сожаления, в городе Алматы вот уже на протяжении многих лет складывается сложная ситуация с экологической обстановкой. Мы считаем, что каждый горожанин имеет право знать, в какой экологической обстановке он живет, ведь от этого зависит его будущее. Нас волнует множество проблем, которые так или иначе затрагивают прежде всего наши права на благоприятную окружающую среду. Очень важно формировать экологическое сознание среди населения. Каждый должен эту работу начинать с воспитания своих детей, с семьи. Для этого сегодня мы собрались, чтобы подумать и обсудить, как сделать город наш лучше и чище во всех смыслах этого замечательного слова", - добавила член Национального курултая при президенте РК Айнур Сабитова. 

 
Ранее сообщалось, что в акимате Алматы назвали ключевые вызовы для развития мегаполиса. 
 

Краснокнижный устюртский уриал вернулся в Казахстан

09.09.2022, 14:33 15181
Краснокнижный устюртский уриал вернулся в Казахстан
Фото: acbk.kz
АКТОБЕ. 9 СЕНТЯБРЯ - Редкий краснокнижный устюрсткий уриал был замечен на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Устюртский уриал - узкоареальный, эндемичный для Арало-Каспийского водораздела подвид горного барана, обитающий на юго-западе Казахстана и в прилегающих частях Туркменистана и Узбекистана. Основное место обитания уриала в Казахстане - Западный чинк Устюрта. Около 30 лет назад отдельные стада отмечали на Северном чинке и в связанном с ним останцовом массиве Коленкели. Специалисты предполагали, что уриал продолжает заходить на чинки Жельтау в пределах Атырауской области, но подтверждений этому не было. Фактически в последние 30 лет неизвестны достоверные встречи этого вида за пределами Мангистауской области", - сообщает Казахстанская ассоциация сохранения биоразнообразия. 


По ее данным, устюртский уриал внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Республики Казахстан и в Красную книгу Республики Казахстан. В Красной книге он отнесен к категории III - редкий вид с сокращающимися ареалом и численностью.
 

Но теперь, похоже, ареал уриала в Казахстане перестал сокращаться. Наоборот, эти горные бараны расселяются по чинкам Устюрта на север и восток и снова стали встречаться на самом северном крае Устюрта - на чинке Донызтау и по чинкам останцового плато Жельтау. С 2017 года следы уриала отмечались в нескольких местах Атырауской области. В 2018 году фотоловушками АСБК получены первые фоторегистрации уриала на Жельтау, в 2019 году - и на чинке Донызтау. Наконец в июне 2022 года следы уриала и сами животные были замечены на чинке Донызтау и в пределах Актюбинской области в Байганинском районе", - сообщили в ассоциации. 

 
Ученые предполагают, что уриалы не обитают здесь постоянно и не используют эти места для размножения, а только заходят с давно обжитого ими Западного чинка. 

Но даже если так, это существенно расширяет площадь доступных этому виду кормовых угодий, а в будущем на Северном Устюрте, по словам специалиста Ильи Смелянского, возможно формирование собственной размножающейся группировки устюртского уриала", - отметили в ассоциации. 


Ранее в Сайрам-Угамском нацпарке в фотоловушку попали краснокнижные архары. 

 

В Казахстане выпустят четырех амурских тигрят для возрождения популяции

09.09.2022, 10:24 16896
В Казахстане выпустят четырех амурских тигрят для возрождения популяции
Фото: Depositphotos
ВЛАДВИОСТОК. 9 СЕНТЯБРЯ - Российские специалисты в рамках проекта по восстановлению популяции амурского тигра в Казахстане планируют на первом этапе выпустить там четырех разнополых особей из России, вероятно, подросших в реабилитационном центре тигрят, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Россия и Казахстан подписали соглашение о реинтродукции тигра на территорию республики, часть их могут завезти из Приморья. 
 

Пока мы предполагаем, что, если будет достаточно тигров, которые попадают в реабилитационные центры, - да. Если статистики такой не будет, то тигры будут отловлены в дикой природе", - рассказал в интервью РИА Новости на Восточном экономическом форуме гендиректор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

 
Он отметил, что есть шанс, что амурский тигр приживется в Казахстане. Например, в Амурской области, где сейчас восстанавливается группировка, этот вид не обитал с начала ХХ века.
 

Идеальным будет выпуск четырех разнополых тигров. Звери индивидуальны в своем поведении. Если, предположим, мы выпускаем пару самец и самка и нам попалась уникальная тигрица - путешественница, пошла в Иран, из Ирана в Турцию, и мы решаем, что тигры не приживаются, они уходят, и ставим крест на проекте. Но это может быть просто индивидуальная особенность этого животного, и вторая, третья, четвертая, пятая выпущенные самки никуда не уйдут, останутся на том же месте. Поэтому оптимальным количеством будет четыре особи, но тут уже все будет зависеть от тех тигров, которые будут на тот момент", - отметил специалист.


Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин.
 

"КазАзот" за загрязнение окружающей среды отделался штрафом около 6 млн

07.09.2022, 20:49 23581
Фото: ЦОК Мангистауской области
АКТАУ. 7 СЕНТЯБРЯ - Департаментом экологии по Мангистауской области проведена внеплановая проверка АО "КазАзот", в ходе которой установлено, что норма содержания аммиака превышает предельно допустимую концентрацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время департаментом даны предписания по устранению нарушений, сообщает "Лада".
 
Отметим, что в социальных сетях и на страницах прессы участились жалобы от жителей на наличие неприятного запаха в выбросах предприятий.
 

По жалобам жителей села Баскудук выявлен источник загрязнения. Оказалось, что выбросы выходят из трубы завода "КазАзот". В связи с этим для назначения внеплановой проверки специалистами департамента были проведены инструментальные измерения и мониторинг в дневное и ночное время в направлении обнаруженных сточных вод и выброса с дымовых труб в воздух", - сообщил заместитель руководителя ведомства Максат Айсин.

 
По его словам, на основании представления специализированной природоохранной прокуратуры Мангистауской области департаментом экологии начата внеплановая проверка производственного учреждения АО "КазАзот".
 

В ходе проверки установлен факт незаконного сброса воды, содержащей аммиак. По этим фактам специалисты департамента отобрали пробы воды и провели замеры атмосферного воздуха. Результаты проведенных анализов показали, что нормы содержания вредных веществ в воде и содержания аммиака в атмосферном воздухе превышают предельно допустимые концентрации", - пояснил Максат Айсин.

 
По фактам нарушения указанного экологического законодательства АО "КазАзот" привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 331 (в сокращенном порядке 1 225 200 тенге) и части 1 статьи 328 (4 480 764 тенге) КоАП РК на общую сумму 5 705 964 тенге.
 
Справочно: АО "КазАзот" было образовано в 2005 году в Актау. Компания производит и реализует аммиачную селитру, аммиак, азотную кислоту и природный газ.
 
Выручка: 48,87 млрд тенге.
 
Отрасль: химпром.
 
Чистая прибыль: 15,14 млрд тенге.
 

От 70 до 150 лет понадобится на восстановление экосистемы Костанайской области - эксперты

07.09.2022, 13:23 25311
От 70 до 150 лет понадобится на восстановление экосистемы Костанайской области - эксперты
Фото: МЧС РК
КОСТАНАЙ. 7 СЕНТЯБРЯ - На восстановление экосистемы Костанайской области необходимо от 70 до 150 лет, заявляют экологи, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В худшем случае, по их прогнозам, ждать придется в два раза дольше. Ну а пока в зоне стихийного бедствия не появятся взрослые деревья, ждать возвращения краснокнижных птиц и животных не стоит. В Минэкологии ждут полной ликвидации пожара, чтобы приступить к подсчету ущерба. Но уже понятно, что масштабы трагедии колоссальные", - сообщает телеканал КТК. 

 
Костанайские биологи называют пожар экологической трагедией. По их словам, хвойные леса в степи - редкое явление. 
 

Здесь обитало множество краснокнижных птиц и животных. Сейчас от зеленого массива остался только черный пепел. Во время пожара заживо сгорели и его обитатели. Экосистема разрушена, ведь уничтожена почти половина лесного фонда области", - сообщает телеканал.

 
По словам доктора биологических наук Татьяны Брагиной, в огне погибли лоси, косули, а также хищные млекопитающие. 
 

В Аманкарагайском бору гнездились редкие хищные виды птиц, которых остались единицы, это крупные орлы, такие как степные могильники, орланы, белохвостые и другие. Конечно, это огромная трагедия не только для вот такого региона, а в целом высокая потеря биологического разнообразия", - говорит Брагина.

 
Только для восстановления лесного массива необходимо от 10 до до 15 лет. При этом редкие животные вернутся в лес не сразу. 
 
В последний раз крупный пожар произошел в Аманкарагайском бору в 2004 году, тогда сгорело 3 тысячи гектаров леса. В этом году погибло 43 тысячи гектаров лесных угодий. 
 

Ежегодно лесхозами акиматов проводится посадка деревьев. В будущем они включат эти территории в план и заново будут высаживать саженцы. В целом, чтобы обратно восстановить полную экосистему леса, необходимо 70-150 лет", - рассказывает экологический эксперт Сакен Дилдахмет. 

 
По словам активистов, государство не финансирует лесные хозяйства, хотя им в степной стране им обязаны уделять пристальное внимание. 
 
С тех пор как лесхозы в начале 2000-х передали в управление акиматам, они приходили в упадок, заявляют экологи. Поэтому в стране стремительно сокращаются не только лесные угодья, но и люди, которые хотели бы там работать.
 
По словам Дилдахмета, лесхозы не могли справиться с пожаром самостоятельно из-за отсутствия необходимой техники, устаревшей материальной базы и отсутствия кадров. Лесники получают в среднем 50-60 тысяч тенге, а работа связана с определенным риском для жизни.
 
Сейчас в области ждут полной ликвидации огня, чтобы приступить к подсчету ущерба. 
 

После того как все будет полностью ликвидировано, еще где-то месяц, может, меньше нужно ждать, чтобы полностью прекратилось задымление. И только потом необходимо полностью расчистить территорию, где произошел пожар. Еще несколько лет займет восстановление почвы", - говорят специалисты Минэкологии. 

 
Только после этого можно будет приступать к высадке новых саженцев. Самые главные вопросы: каков нанесенный ущерб, сколько будет стоить восстановление леса и какое ведомство этим будет заниматься. 
 

Сейчас лесные угодья находятся в ведении местного акимата. Всего в Костанайской области 11 лесных хозяйств", - сообщает КТК. 


Напомним, сегодня МЧС в оперативной сводке заявило, что угроза населенным пунктам снята, на участках открытого горения нет, производится тушение на отдельных участках: села Аманкарагай, Лесное, Озерное, Баганалы.
 

Казахстан может вернуть тигров в Центральную Азию - Путин

05.09.2022, 12:14 31021
НУР-СУЛТАН. 5 СЕНТЯБРЯ - Казахстан с помощью российского опыта может вернуть тигров в Центральную Азию в 2025 году, сообщил президент России Владимир Путин на Международном форуме по сохранению тигра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Отрадно, что наш опыт востребован в программе казахстанских партнеров, которые занялись возвращением тигров в Центральную Азию. Российские специалисты разделяют уверенность, что первые тигры могут там появиться в 2025 году", - сказал Путин.

 
Он назвал эту инициативу крайне важной, отметив, что тигру для жизни нужны значительные территории.
 

По мнению экспертов, защита и расширение мест его обитания - одна из главных задач, и она выходит далеко за рамки заботы о тигре. Речь идет о целых экосистемах, которые являются домом и для животных, и для человека", - отметил президент России.

 
Как сообщает ТАСС, II Международный форум по сохранению тигра проходит в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Эксперты и чиновники обсудят итоги реализации предыдущей 12-летней программы сохранения полосатого хищника и наметят новые задачи. Также планируется закрепить механизмы регулярного обмена информацией, эффективной международной координации действий, наметить новые ориентиры и положить начало новым мероприятиям по сотрудничеству.

Напомним, привезти первых тигров в Казахстан в течение 5 лет планирует Всемирный фонд дикой природы. Это часть масштабной программы по реинтродукции тигра в Казахстан - вид исчез здесь больше 70 лет назад, и сейчас Всемирный фонд дикой природы с партнерами занимается его восстановлением.

 

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