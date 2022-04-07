Учение "Батыл Тойтарыс - 2022": отработаны совместные действия ВС, КНБ, МВД и МЧС

НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - На территории семи областей и двух городов республиканского значения Казахстана продолжается комплексное межведомственное стратегическое командно-штабное учение "Батыл Тойтарыс - 2022", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Учение проводится в рамках выполнения поручений президента страны Касым-Жомарта Токаева по обеспечению эффективной координации между силовыми структурами, налаживанию их оперативной и военно-технической совместимости, а также усилению межведомственной координации, сообщает пресс-служба Минобороны РК.
Отработаны совместные действия Вооруженных сил, КНБ, МВД, МЧС и местных исполнительных органов по нейтрализации кризисных ситуаций.
В регионах воинские подразделения на военной технике совершают марш в назначенные районы, где выполняют задачи в соответствии с замыслом. Это проведение антитеррористических операций, усиление охраны государственной границы, обеспечение общественной безопасности, развертывание лагерей беженцев.
Кроме того, в рамках контрольной проверки соединения и части Вооруженных сил на полигонах отрабатывают учебно-боевые задачи в различных видах боевых действий, в том числе в специальной операции.
Напомним, комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" началось 5 апреля и продлится до 16 апреля.
Силы воздушной обороны РК были подняты по учебной тревоге.
6 апреля антитеррористические учения провели в Талдыкоргане.