ТАЛДЫКОРГАН. 6 АПРЕЛЯ - Антитеррористические учения проведут в Талдыкоргане на улице Медеу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
6 апреля 2022 года с 10.00 до 12.00 Алматинским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Талдыкоргане (улица Медеу) планируется проведение антитеррористического учения "Батыл Тойтарыс - 2022". Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма, а также минимизации и ликвидации его последствий", - сообщили в Алматинском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.
Отмечается, что на максимально приближенные к боевым условиям учения с различными элементами сложности привлекается значительное количество задействованных в оперативном штабе лиц и специальной техники.
В этой связи предусмотрены меры ограничения, в том числе по движению автотранспорта по улице Медеу. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым антитеррористическим учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов", - добавили в штабе.
Напомним, сегодня также проводятся антитеррористические учения в Алматы.