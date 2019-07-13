Уклонявшийся от уплаты таможенных платежей импортер признал вину и оплатил в бюджет 18,8 млн тенге

Нур-Султан. 12 июля. Kazakhstan Today - Уклонявшийся от уплаты таможенных платежей импортер товаров из КНР признал вину и оплатил в бюджет 18,8 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, из КНР через таможенный пост "Нур жолы" ДГД по Алматинской области в период с 20 марта по 1 апреля 2019 года прибыло 9 автотранспортных средств с товарами различных наименований. В момент проведения таможенного контроля с применением инспекционно-досмотрового комплекса (ИДК) у сотрудников таможенного поста "Нур жолы" возникли подозрения по наименованиям и количеству ввозимых товаров. На основании проведенного технического инспектирования с применением ИДК и сработавших досмотровых профилей риска были проведены таможенные досмотры товаров, следовавших в адрес ТОО "А". По результатам досмотров были выявлены факты недостоверного декларирования товаров. В соответствии с произведенными расчетами, общая таможенная стоимость товаров, в отношении которых в таможенных декларациях были заявлены недостоверные сведения, составила 72,9 млн тенге, а общая сумма причитающихся к уплате таможенных платежей и налогов – 18,8 млн тенге.

Все документы и сведения, касающиеся ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС, были переданы в Департамент экономических расследований по Алматинской области.

"13 апреля 2019 года уголовное правонарушение было зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований. В ходе проведенного Департаментом экономических расследований по Алматинской области расследования директор ТОО "А" свою вину в совершении проступка по факту уклонения от уплаты таможенных платежей, предусмотренного статьей 236 УК РК признал в полном объеме, чистосердечно раскаялся в содеянном, произвел полную уплату в бюджет причитающихся таможенных платежей и налогов в размере 18,8 млн тенге и ходатайствовал о прекращении уголовного дела на стадии досудебного производства в связи с применением части 3 статьи 68 УК РК. В силу вышеуказанных обстоятельств, руководствуясь нормами УПК и УК РК, постановлением следователя досудебное расследование, по факту уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов в отношении директора ТОО "А" по части 1 статьи 236 УК РК, было прекращено", - проинформировали в комитете госдоходов.

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