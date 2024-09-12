Улытау и Новгородская область расширят сотрудничество в сфере культуры, образования и бизнеса

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Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, в ходе которого рассмотрены меры по борьбе с интернет-мошенничеством и профилактике возникновения финансовых пирамид, сообщает пресс-служба правительства.





В ходе заседания премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что мошеннические схемы совершенствуются, используются современные хакерские программы, позволяющие получать все необходимые данные. В этой связи поручено усилить работу по ряду направлений. Для решения проблемы затяжного процесса регистрации уголовных дел данной категории поручено выработать и утвердить четкий механизм определения признаков финансовых пирамид.





Большинство интернет-мошенничеств, связанных с оформлением онлайн-кредитов, хищением банковских накоплений, совершаются из-за рубежа. Похищенные деньги обналичиваются с помощью так называемых дроперов - это в основном неработающие граждане, желающие быстро заработать "легкие" деньги. В отношении дроперов сейчас законодательством не предусмотрена никакая ответственность. Более того, никак не наказываются люди, которые "сливают" базы данных в Сеть или мошенникам. Поэтому необходимо проработать вопрос введения ответственности за умышленную передачу посторонним лицам чужих банковских аккаунтов, счетов, карт, данных удостоверений личности, баз телефонных номеров", - подчеркнул Олжас Бектенов.





Кроме того, в целях недопущения выдачи займа мошенникам нужно принять меры по усилению системы информационной безопасности при оформлении онлайн-кредитов. Здесь поручено пересмотреть процедуры идентификации личности при оформлении онлайн-кредита. Также АРРФР будет рассмотрен вопрос страхования оформляемых онлайн-кредитов от мошеннических посягательств.





По данным МВД, в рамках противодействия мошенничеству специальными группами "Киберпол" раскрыто более 2,5 тыс. преступлений, в результате возмещено 962 млн тенге ущерба. Задержано 914 злоумышленников. Заблокировано 58 млн звонков с подменных номеров. В пяти городах страны изъято 19 SIМ-боксов и более 6 тыс. незарегистрированных SIМ-карт. В рамках работы антифрод-центра на стадии вывода за рубеж заблокировано 400 млн тенге. Для усиления мер прорабатывается ряд законодательных поправок по добровольному отказу от выдачи кредитов, а также списанию кредитов, оформленных без участия потерпевшего.





В АФМ сообщили, что в текущем году в интернете выявлено 43 финансовые пирамиды, закрыты 266 чатов в мессенджерах. Таким образом, предотвращены дальнейшие финансовые потери почти 2 млн граждан. Системой "Кибернадзор" заблокировано свыше 8 тыс. мошеннических сайтов. Запущен Тelegram-бот, позволяющий гражданам самостоятельно проверять компании и их интернет ресурсы на наличие признаков финпирамид. На сегодня рассмотрено свыше 9 тыс. таких заявок.





По линии Министерства культуры и информации в ходе мониторинга информационного поля на предмет выявления интернет-мошенничества, онлайн-казино и рекламы финансовых пирамид с начала года ограничен доступ к 12 тыс. материалов и ссылок с противоправным контентом. В результате мер по развитию культуры кибербезопасности уровень осведомленности населения об угрозах увеличился до 80,4%.



