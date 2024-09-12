Улытау и Новгородская область расширят сотрудничество в сфере культуры, образования и бизнеса
Фото: пресс-служба губернатора Новгородской области
Жезказган. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане побывала новгородская делегация, возглавляемая губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. В составе делегации также: первый заместитель губернатора Евгений Богданов, заместитель председателя правительства Олег Шахов, председатель Новгородской областной думы Юрий Бобрышев, ректор НовГУ имени Ярослава Мудрого Юрий Боровиков, представители депутатского корпуса и особой экономической зоны "Новгородская".
В рамках визита делегация посетила область Улытау и встретилась с акимом Бериком Абдыгалиулы.
Взаимодействие между двумя регионами активно развивается. В 2022 году был заключен меморандум о сотрудничестве между правительством Новгородской области и акиматом области Улытау. В 2023 году на форуме "Иннопром" подписана дорожная карта на 2023-2025 годы. В мае 2024 года делегация Улытау приезжала в Новгородскую область. Гости посетили новгородские предприятия, образовательные учреждения, особую экономическую зону. Договорились о сотрудничестве с НовГУ, региональными парламентами.
Приветствую вас в области Улытау. Наша встреча является продолжением важных международных связей. Подписана дорожная карта. Мы уже начали работу, основные мероприятия взяты на контроль. Это мероприятия в сфере культуры, образования, здравоохранения и спорта. По здравоохранению - это повышение квалификации для наших врачей и в целом обмен опытом. Проблемы очень актуальные для нас - качество здравоохранения в регионе, нехватка специалистов. В первой половине 2025 года планируем отправить одну группу в Новгородский университет. В целом по образованию взаимодействие уже идет, для наших учителей будет проведен видеомост", - рассказал Берик Абдыгалиулы.
Аким также добавил, что творческие коллективы области Улытау готовятся принять участие в культурных мероприятиях Новгородской области, и пригласил новгородские коллективы на фестивали Улытау.
Берик Абдыгалиулы отметил, что они рассчитывают и на развитие сотрудничества в сфере бизнеса.
Наши предприниматели заинтересованы в реализации экономических инвестпроектов. Мы еще раз призываем наших и ваших предпринимателей к будущим совместным проектам не только в пределах области, но и других регионов. Мы можем оказать содействие", - подчеркнул Берик Абдыгалиулы.
Андрей Никитин поблагодарил акима за возможность посетить область Улытау, подчеркнув, что у двух регионов есть точки взаимодействия.
Мы очень рады возможности обменяться опытом, посмотреть на решения, которые выработаны здесь, рассказать, что делаем мы. На это у нас направлена дорожная карта. Через образование, культуру, сотрудничество в социальной сфере она должна помочь вашему региону развиваться быстрее и решить те задачи, которые наши лидеры перед нами поставили. Приятно, что дорожная карта уже начала реализовываться. Мои коллеги настроены подумать над ее расширением и дополнением. Будем эту историю развивать. Плюсы могут получить оба наших региона. Хочу еще раз поблагодарить за возможность встретиться с вами. Уверен, здесь есть все возможности для развития и процветания", - отметил Андрей Никитин.
Регион намерен усиливать взаимодействие с Казахстаном и по линии законотворчества. Юрий Бобрышев поблагодарил маслихат и руководство области Улытау за прием и пригласил депутатов вновь посетить Новгородскую область. Он отметил, что это поможет и дальше поддерживать межпарламентские связи, взаимодействие между регионами.
Очень большую роль в нашей работе играет эффективное взаимодействие законодательной и исполнительной власти. В нашей области такое сотрудничество налажено очень четко. У депутатского корпуса и правительства региона есть понимание того, что стоящие перед регионом цели - наши общие. В Новгородской областной думе - шесть фракций, но, несмотря на разнообразие мнений, мы вместе помогаем исполнительной власти решать задачи, которые обозначил президент России", - отметил Юрий Бобрышев.
Председатель маслихата области Улытау Бауыржан Шингисов поблагодарил за приглашение.
Депутатский корпус сегодня является мостом между исполнительной властью и нашими избирателями. Мы в унисон работаем, все решается сообща на благо жителей нашего региона. Депутатский корпус в области Улытау молодой, в составе маслихата четыре партии. Поэтому ваш многолетний опыт поможет нашему депутатскому корпусу", - сказал он.
Юрий Боровиков на встрече сообщил, что в рамках визита планируется в том числе посетить колледжи и обсудить вопросы взаимодействия с ними.
Первое, о чем подумаем, это совместная подготовка команд на чемпионат высоких технологий, финал которого пройдет в Великом Новгороде", - сообщил ректор.
Юрий Боровиков также выразил готовность принять на базе НовГУ врачей из области Улытау для обмена опытом.
После встречи новгородская делегация посетила Жезказганский медеплавильный завод корпорации "Казахмыс". Это крупнейшее производство меди в Казахстане и одно из десяти ведущих в мире. После этого отправились на швейную фабрику "Ютария", которая занимается производством спецодежды для предприятий, военных, медперсонала, текстильных и трикотажных изделий. Также делегация познакомилась с работой предприятия "Казтехфильтр". Оно изготавливает воздушные, масляные и топливные фильтры и фильтрующие элементы для двигателей внутреннего сгорания.
Сегодня мы с коллегами изучаем промышленность, культурные особенности региона Улытау. Очень яркие впечатления. Серьезные предприятия, люди развиваются, думают о перспективах, нам есть что посмотреть, поделиться опытом, чему-то поучиться. У нас большая делегация. Коллеги из промышленного блока, сельского хозяйства. Интересно было бы поработать со швейной фабрикой - интересные технологии. Здесь мы точно будем искать точки соприкосновения. И, конечно, будем обсуждать с нашими предпринимателями, что им интересно. Нам также важно, чтобы у нас были устойчивые культурные и образовательные связи, чтобы дети обменивались опытом, приезжали школьники, студенты колледжей. Из этого будет строиться и экономическое взаимодействие. Пока я все оцениваю очень оптимистично", - подчеркнул Андрей Никитин.