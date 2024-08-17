Ускорить строительство жилья для пострадавших от паводков поручил Бозумбаев

Большинство жилых объектов в ЗКО обещают ввести в эксплуатацию к 1 сентября

Фото: primeminister.kz

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Уральск. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, - Заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев ознакомился с ходом строительства домов для пострадавших от паводков жителей Западно-Казахстанской области, сообщает пресс-служба правительства.





В настоящее время строительство идет в селах Коржын Каратобинского района, Уленты и Жымпиты Сырымского района, а также поселках Деркул, Зачаганск и микрорайоне Жулдыз в Уральске.





В селе Коржын идет строительство 90 одноквартирных 3-комнатных жилых домов. На сегодня здесь полностью проведено электричество и отопление, в 79 домах завершена внутренняя отделка. На объекте трудятся 6 подрядных компаний. Канат Бозумбаев поручил увеличить количество отделочных бригад и обеспечить качественное завершение строительства. В селах Уленты и Жымпиты Сырымского района для пострадавших от паводков жителей строят 68 типовых одноквартирных и 10 двухквартирных 3-комнатных домов, на сегодня сданы 45 жилых объектов", - говорится в информации.





191 типовой дом возводят и в пригороде Уральска, где много дачников лишились единственного жилья. В поселке Деркул на этапе отделочных работ находятся 103 дома. В поселке Зачаганск в 70 домах также идет внутренняя отделка, еще в 7 - кровельные работы.





По словам акима ЗКО Наримана Турегалиева, большинство жилых объектов введут в эксплуатацию уже к 1 сентября. Канат Бозумбаев поручил ускорить все работы.





Также в области 9994 семьи получили единовременные выплаты в размере 100 МРП на общую сумму 3,7 млрд тенге. Еще 10 222 семьям выплачена компенсация за понесенный ущерб в размере до 150 МРП, общий размер составил 3,68 млрд тенге.



