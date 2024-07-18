Строительство домов для пострадавших от паводков затягивается в нескольких регионах

Темп работ отстает от графика на 15-25 дней в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях

Фото: primeminister.kz

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Поручение президента по сдаче домов для пострадавших жителей должно быть выполнено в срок, заявил на - Поручение президента по сдаче домов для пострадавших жителей должно быть выполнено в срок, заявил на совещании по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков премьер-министр Олжас Бектенов.





По его словам, в отдельных регионах работы отстают от графика на 15-25 дней. В частности, низкие темпы строительства в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.





В то же время он отметил оперативность строительства 200 новых домов в СКО и 5 - в Павлодарской области. Еще 22 дома будут сданы в ближайшие дни в Костанайской области.





Всего в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем). 8578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости.





пресс-служба правительства





Бектенов поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных президентом задач остается около 2,5 месяца. При этом глава правительства потребовал не допускать нарушений строительных норм.





Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках, нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми", - заверил Бектенов.





Он поручил министру промышленности и строительства Канату Шарлапаеву, а также вице-министрам энергетики и транспорта находиться в регионах, непосредственно на строительных площадках, до завершения всех работ.





Также на совещании сообщили, что на ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва правительства выделено 22,7 млрд тенге. Еще 7,5 млрд направлены на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года.



