Утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов - Байбек

Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - Утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов, передает Kazakhstan Today.





"Дорогие друзья! Как вы знаете, по поручению Лидера партии Нурсултана Назарбаева впервые в истории партийно-политического развития страны праймериз Nur Otan пройдут в масштабе общереспубликанских внутрипартийных выборов. Это один из завершающих этапов инициированной Елбасы Программы "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем". Наша ключевая цель - определение наиболее авторитетных партийных лидеров, обладающих высоким уровнем общественной поддержки для включения в партийные списки на предстоящие выборы в мажилис и маслихаты всех уровней", - написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.



Он отметил, что кандидаты для участия в праймериз могут выдвигаться как от первичной партийной организации, так и путем самовыдвижения. При этом претендентом может стать любой гражданин, разделяющий ценности партии и обладающий избирательным правом. Для этого нужно вступить в ряды партии Nur Otan до окончания срока регистрации участников праймериз.



По его словам, сегодня состоялось первое заседание Центрального организационного комитета. Утвержден республиканский календарный план внутрипартийных выборов.



"Так, выдвижение и регистрация кандидатов начнутся 17 августа и продлятся до 28 августа включительно. На подготовку к агитации будет отведено 7 дней - с 31 августа по 6 сентября. С 7 сентября по 3 октября пройдет агитация, в том числе публичные дебаты - с 14 по 30 сентября", - сообщил Байбек.

Дебаты будут проходить посредством специальной информационной системы "Праймериз" с трансляцией на официальных аккаунтах партии.



"В этой связи по поручению председателя партии была разработана платформа для голосования в онлайн-формате. Система "Праймериз" предполагает кардинальное усиление обратной связи с населением, возможность онлайн-обсуждения различных инициатив и законопроектов с учетом мнения широкой общественности", - отметил Байбек.



С 1 октября (00-00) и до 3 октября (14.00) планируется проведение электронного голосования через мобильное приложение и специальный веб-портал.



В последний день голосования (3 октября) на базе первичных партийных организаций будут развернуты избирательные участки. В населенных пунктах, где нет Интернета, можно будет проголосовать по бумажным бюллетеням.



Итоги праймериз с рейтингами кандидатов будут опубликованы 5 октября.

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