Утверждены новые санэпидтребования к общепиту

Санитарные правила содержат санитарно-эпидемиологические требования к:
- выбору земельного участка под строительство, проектированию, строительству новых, реконструкции, переоборудованию, перепланировке и расширению существующих объектов, ремонту, вводу в эксплуатацию и перепрофилированию объектов общественного питания;
- водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции и кондиционированию;
- содержанию и эксплуатации помещений, зданий, сооружений и оборудования объектов общественного питания (в том числе объектов общественного питания, обслуживающих и изготавливающих для организованных коллективов);
- условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации и утилизации пищевой продукции (в том числе на объектах общественного питания при проведении кейтерингового обслуживания по организации общественного питания, на объектах общественного питания, обслуживающих, изготавливающих для организованных коллективов и на нестационарных объектах общественного питания быстрого обслуживания);
- сбору и хранению отходов потребления;
- осуществлению производственного контроля;
- условиям труда, бытового обслуживания, медицинскому обеспечению и гигиеническому обучению персонала;
- организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.
Приказ вводится в действие с 5 марта 2022 года.