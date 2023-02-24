Увеличить штрафы за грубые нарушения правил дорожного движения планируют в Казахстане  

В частности, планируется изменить наказание за выезд на встречную полосу

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Астана. 22 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство юстиции Казахстана намерено ввести новые штрафы за превышение скорости и грубые нарушения правил дорожного движения.





В их числе: превышение скорости, выезд на полосу встречного движения, проезд без ремней безопасности и т.д.





Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс об административных правонарушениях" опубликован на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 марта 2023 года.





Превышение установленной скорости движения от 40 до 80 километров в час влечет штраф в размере 20 МРП (69 000 тенге), от 80 и более километров в час - штраф в 40 МРП (138 000 тенге). За повторное превышение скорости от 80 километров в час и более в течение года штраф 60 МРП (207 000 тенге)", - говорится в документе.





Если пассажиры во время движения автомобиля находятся вне салона, им грозит штраф в размере 10 МРП (34 500 тенге).





Также в проекте закона предусмотрено новое наказание за выезд на встречную полосу, повлекший повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинивший материальный ущерб. Вместо лишения прав на 9 месяцев, водителя могут оштрафовать на 30 МРП (103 500 тенге).





Также предусмотрен штраф за нарушение правил выпаса и прогона домашних животных и скота через железнодорожные пути, повлекшее наезд на скот, в размере 40 МРП (138 000 тенге).





Ранее сообщалось, что в Казахстане введут оформление ДТП по европротоколу с 2024 года. Оформление ДТП без вызова полицейских будет возможно только для незначительных аварий, в которых нет пострадавших.





Стоит отметить, что в Казахстане регулярно происходят смертельные аварии с выездом на встречную полосу.





Так вчера в Актюбинской области отец и трое несовершеннолетних детей погибли в ДТП на 938 км автодороги Самара - Шымкент. Водитель автомашины Mitsubishi Montero Sport выехала на встречку и допустила столкновение с грузовиком Volvo, сообщает Polisia.kz









Polisia.kz





29-летняя водитель Mitsubishi госпитализирована в ЦРБ Айтекебийского района.





Еще два смертельных ДТП за день произошло из-за непогоды в Карагандинской области.





21 февраля в 08.45 часов на трассе Кызылорда - Павлодар, в 5 км от Абая, произошло ДТП с участием автомашины Nissan Note и рабочего автобуса ПАЗ 320530-02. В результате 39-летний водитель авто скончался от полученных травм. В автобусе пострадавших нет", - сообщили в полиции.





Polisia.kz





В этот же день в 20.50 на трассе Алматы - Екатеринбург, в 25 км от Караганды, 32-летний водитель автомобиля Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen Passat под управлением 38-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Toyota Corolla от полученных травм скончался на месте. Водитель Volkswagen Passat и двое пассажиров, находившиеся в салоне, доставлены в медицинское учреждение.