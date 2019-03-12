В 2019 году по программе "Нурлы жер" выделят более 3 тыс. квартир для продажи через 7-20-25

Алматы. 11 марта. Kazakhstan Today - В 2019 году 3 355 квартир по программе "Нурлы жер" будут выделены акиматами для продажи через программу "7-20-25", сообщили в ипотечной организации "Баспана" со ссылкой на план Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

Самое большое количество доступных квартир для 7-20-25 будет выделено в Шымкенте (1282), Актобе (605) и Северо-Казахстанской области (411 квартир). Кроме этого, в Жамбылской области выделят 278 квартир, в Западно-Казахстанской - 396, Костанайской - 252, Кызылординской - 120, Мангистауской - 370, Павлодарской - 71, Туркестанской - 336, передает Kazakhstan Today.

Ранее жилье по программе "Нурлы жер" распределялось между очередниками акиматов и вкладчиками Жилстройсбербанка. Однако в связи с внесением изменения в правила реализации, с начала года доступ к жилью от "Нурлы жер" получили и участники программы 7-20-25.

Если при покупке жилья на рынке участники программы 7-20-25 выбирают квартиры через отделы продаж строительных компаний, то в случае с государственным жильем наличие и характеристики квартир необходимо уточнять у местных акиматов.

В рамках госпрограммы "Нурлы жер", в основном, строятся 1-, 2-, 3-комнатные квартиры.

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