В 2020 году более 366 млрд тенге выплачено казахстанцам в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - С января по декабрь 2020 года из республиканского бюджета было выплачено более 366 млрд тенге, в том числе на выплату государственных социальных пособий по инвалидности - более 291 млрд тенге, по случаю потери кормильца - 75 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 января 2021 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет порядка 525 тыс. человек, по случаю потери кормильца - порядка 166 тыс. человек, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности зависят от группы и причины инвалидности, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом "О республиканском бюджете" на соответствующий финансовый год.

К примеру, с 1 апреля 2020 года размер государственного социального пособия по инвалидности от общего заболевания I группы составлял 62 723 тенге, II группы - 49 983 тенге, III группы - 33 975 тенге, детям-инвалидам до 16 лет - 45 736 тенге.

Размеры государственных социальных пособий по случаю потери кормильца зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, причины смерти и от величины прожиточного минимума.

К примеру, с 1 апреля 2020 года размер государственного социального пособия по случаю потери кормильца при одном иждивенце составлял 28 095 тенге, при двух иждивенцах - 48 676 тенге.

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