В 2020 году отечественные меценаты вложили порядка 10 млрд тенге в развитие инфраструктурных объектов

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Под председательством государственного секретаря РК Крымбека Кушербаева состоялось заседание Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте РК, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе заседания, проходившего в формате видеоконференции, обсуждены текущие результаты реализации программы и определены приоритетные направления дальнейшей работы.

Открывая заседание, Крымбек Кушербаев отметил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей программной статье "Независимость превыше всего" обозначил ценностные ориентиры дальнейшего развития программы "Рухани жангыру", инициированной Первым Президентом - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Во-первых, это защита и уважение священных ценностей Независимости, во-вторых, четкая государственная позиция по актуальным вопросам общественного развития.

Госсекретарь подчеркнул, что в условиях современных рисков и вызовов глобализации программа "Рухани жангыру" - важнейший ориентир развития человеческого капитала и механизм выстраивания новой идеологической повестки для нашего общества.

По информации заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова, в 2020 году в рамках реализации плана мероприятий программы "Рухани жангыру" проведено более 30 000 мероприятий, которые охватили около 8 миллионов человек. Новые ценностные подходы и механизмы реализации программы позволили расширить мероприятия по трем основным направлениям: "Личностное развитие", "Национальная идентичность и повышение международного статуса", "Развитие государства, гражданского общества и местного сообщества". Внедрены четыре новых спецпроекта: "Унем - когам куаты", "Дэстур мен гурып", "Кукыктык медениет" и "Енбек - елдін мураты".

В рамках специального проекта "Туган жер" в прошлом году отечественные меценаты вложили порядка 10 миллиардов тенге в развитие ключевых региональных инфраструктурных объектов, построили 537 и реконструировали 445 социально значимых объектов.

Участникам заседания также была представлена специальная Дорожная карта реализации программы модернизации общественного сознания.

По итогам заседания правительству дан ряд поручений по обеспечению качественной и эффективной реализации Дорожной карты программы "Рухани жангыру" на 2021 год.

Госсекретарь также поручил рассмотреть предложения и рекомендации Национальной комиссии, в том числе по открытию проектного офиса "История народа", для написания полной академической истории Казахстана, усилению тематики спецпроекта "История в кино и на телевидении", развитию туризма в рамках спецпроекта "Киелі Казакстан", созданию отечественного Банка изобретателей. Также было обращено внимание на необходимость обеспечения качественного культурно-просветительского и образовательного контента, особенно для детей и юношества.

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