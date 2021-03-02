В 2021 году в Казахстане будет разработан закон о биологической безопасности

Нур-Султан. 1 марта. Kazakhstan Today - В текущем году в 2021 году будет разработан Закон "О биологической безопасности", сказал министр здравоохранения Алексей Цой на расширенном заседании коллегии ведомства по итогам деятельности за 2020 год и задачам на 2021 год с участием заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова, передает Kazakhstan Today.

В условиях чрезвычайной ситуации возникла необходимость совершенствования систем обеспечения биологической защиты, включая внедрение современных средств защиты, и повышение их антитеррористической устойчивости, в связи с чем в 2021 году нам предстоит разработать закон "О биологической безопасности", - сообщил глава Минздрава.

В ходе своего выступления министр здравоохранения проинформировал, что для усиления санитарно-эпидемиологической службы в 2020 году был создан Комитет санитарно-эпидемиологического контроля, а также повышен статус и усилены полномочия Главного государственного санитарного врача РК.

Вместе с тем, по словам министра, с января 2021 года была повышена заработная плата для сотрудников, осуществляющих санитарно-эпидемиологический надзор. Для повышения кадрового потенциала санэпидслужбы совершенствуется система переподготовки и повышения квалификации. В медицинских вузах страны восстановлены факультеты санитарно-гигиенического профиля.

Кроме того, для модернизации инфраструктуры службы и обеспечения биобезопасности страны проведен расчет дополнительной потребности на 2022 - 2025 годы на общую сумму 55 млрд тенге. Разработана Концепция цифровизации службы, которую планируется завершить уже до 2025 года.

В рамках реализации этого закона, для совершенствования системы контроля предполагается внести поправки в 38 НПА, в части развития системы оценки, анализа и прогнозирования состояния здоровья населения, а также реагирования на угрозы и риски.

Для модернизации инфраструктуры санитарно-эпидемиологической службы уже приобретено 459 единиц лабораторного оборудования и 12 единиц мобильных комплексов для диагностики КВИ и особо-опасных инфекций на сумму 2,9 млрд тенге.

В период с 2022-2024 годы также будет обеспечен ремонт 54 зданий территориальных подразделений Комитета. Запланировано строительство новых зданий трех лабораторий и ремонт 27 зданий Национального центра экспертизы. Будет произведен закуп 64 единиц автотранспорта для территориальных подразделений Комитета.

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