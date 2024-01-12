В 2023 году ряды казахстанской армии пополнили свыше 37 тысяч граждан   

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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2022-2023 годы государству возвращены 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением - За 2022-2023 годы государству возвращены 10 млн га неиспользуемых и выданных с нарушением сельхозземель , сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





Из них уже 2,8 млн га перераспределены среди местных фермеров, жителей регионов. Помимо 10 млн гектаров возвращенных земель владельцы 3,4 млн га ранее неиспользуемых земель приступили к их освоению", - пояснили в МСХ .





В Минсельхозе отметили, что в 2023 году была обновлена интерактивная карта Jerkarta.gharysh.kz, в которой теперь отражены местоположения и площади всех возвращенных сельхозземель.





Также завершены работы по внесению в интерактивную карту данных о местоположении территорий, испытывающих дефицит в пастбищных угодьях. Это позволит наглядно видеть всю картину региона, с учетом возвращенных участков земель, для предоставления земель под пастбища там, где это необходимо", - сообщили в МСХ.





Также, по данным ведомства, запущена в работу ИС ЕГКН (единый государственный кадастр недвижимости) для автоматизации процедуры предоставления земельных участков. В Астане, Алматы, Шымкенте, городах областного и районного значения законодательно внедрен электронный порядок предоставления земельных участков.





Создаются цифровые сельскохозяйственные карты. Всего по итогам 2023 года оцифровано 145 млн га сельхозземель, что составляет 77% от занятой сельскохозяйственными угодьями площади нашей страны. Завершить полностью оцифровку сельхозземель планируется в 2025 году.





За качественным и рациональным использованием земель будет следить специально созданный государственный институт - РГП "ГИПРОЗЕМ". Предприятие будет проводить экономическую оценку, мониторинг земель, почвенные, геоботанические, агрохимические обследования почв. После завершения оцифровки всех сельхозземель будет создана отдельная открытая электронная карта с качественными характеристиками почв и кормоемкостью пастбищных угодий.