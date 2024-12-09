В Абайской области теперь можно пересекать границу с Китаем пешком через погранпост "Бахты"

Это укрепит связи между двумя странами и создаст удобные условия для путешественников

Фото: акимат Абайской области

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Семей. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Через пограничный пост "Бахты" в Абайской области теперь можно пересекать границу с Китаем пешком. Это не только укрепит связи между двумя странами и создаст удобные условия для путешественников, но и откроет новые возможности для увеличения товарооборота, сообщает перс-служба акимата региона.





На торжественной церемонии открытия присутствовали аким района Мақаншы Даурен Койгелдин, руководитель департамента государственных доходов по региону Руслан Данияров, начальник департамента Пограничной службы КНБ РК по Абайской области полковник Асхат Ахметов. Со стороны Китая в мероприятии приняли участие официальные представители Синьцзян-Уйгурского автономного района.





До завершения работ по модернизации терминалов на посту "Бахты" туристы будут пересекать границу в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством.





Также пассажирам разрешено провозить до 25 кг груза один раз в месяц. Следует отметить, что пересекать границу можно только на транспортных средствах, имеющих специальное разрешение для международных пассажирских перевозок.