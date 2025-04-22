В Абайской области только 10 из 62 объектов переданы в ведение райбольниц
Семей. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области только 10 из 62 объектов переданы в ведение районных больниц, сообщает пресс-служба акимата региона.
Глава региона Берик Уали входе расширенного аппаратного совещания раскритиковал работу ответственного за отрасль заместителя и управления строительства за несвоевременный ввод в эксплуатацию медицинских объектов, которых население региона с нетерпением ждет на протяжении многих лет.
Считаю, что сложившаяся ситуация является результатом халатности вышеназванных лиц. На прошлой неделе, при моем посещении Аягозского района, жители нескольких сел высказали свои жалобы на качество строительства медицинских объектов. Почему здания, принятые в конце прошлого года, до сих пор не сданы в эксплуатацию? Чем занималось ответственное за строительство управление? Эти объекты обслуживают население. Акимы районов, сел должны были взять их на контроль при приемке, так как здания находятся на вашей территории. Вы тоже несете ответственность за это", - заявил Берик Уали.
Подчеркивается, что в целях устранения имеющихся пробелов аким области поручил закрепить специалистом управления строительства ответственность за каждый объект, на котором ведется строительство, и осуществлять ежедневный контроль. Также управлению государственного архитектурно-строительного контроля он поручил посетить все объекты строительства, провести комплексный надзор их качества и доложить о результатах. Управлениям строительства и цифровизации необходимо установить камеры видеонаблюдения на каждом строительном объекте.
Возобновить несостоявшиеся наружные и внутренние работы медицинских объектов. Заместитель акима области, ответственный за отрасль, должен каждые две недели проводить специальное совещание по ходу строительства и постоянно быть в курсе дела. Этот вопрос будет под моим личным контролем", - добавил аким.
Напомним, в прошлом году премьер-министр заявил о провале программы по строительству больниц в селах.