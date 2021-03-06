В акимате Актау произошли кадровые перестановки

Актау. 5 марта. Kazakhstan Today - Новым главой городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог стал Ербол Сарыев, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", Ербол Сарыев родился в Жанаозене 12 мая 1974 года, а в 1999 году получил диплом Актауского государственного университета имени Шахмардана Есенова по специальности "автомобильное хозяйство".

Трудовую деятельность Ербол Сарыев начал в 1991 году учеником слесаря по ремонту автомобилей открытого акционерного общества (ОАО) "Мангистаумунайгаз", где проработал до 1998 года.

После он работал в различных компаниях механиком и инженером, а в 2007 году устроился инспектором по техническому обслуживанию в социально-предпринимательскую корпорацию (СПК) "Каспий", где позже стал ведущим менеджером.

С 2010 года занимал руководящие должности в ряде государственных предприятий.

С 2012 года занимал должности в Жанаозенском городском отделе жилищного коммунального хозяйства и автомобильных дорог, в 2014 году возглавил его. Спустя год стал акимом села Умирзак и находился на этом посту до нового назначения.

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