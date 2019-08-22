В Акмолинской области намерены развивать сотрудничество с израильскими бизнесменами

Фото: aqmola.gov.kz

Кокшетау. 21 августа. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области встретился с послом Государства Израиль в Республике Казахстан, передает Kazakhstan Today.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев встретился с чрезвычайным и полномочным послом Государства Израиль в Казахстане госпожой Лиат Вексельман. В ходе встречи были обсуждены вопросы перспективных взаимоотношений сторон в части развития туризма, сельского хозяйства. Аким области выразил заинтересованность в привлечении израильских инвестиций, трансферта технологий", - говорится в сообщении пресс-службы акимата.

В акимате отметили, что Государство Израиль сегодня является признанным авторитетом в области агротехнологий, высокотехнологичного сельского хозяйства. Внедрение подобных технологий в условиях Акмолинской области позволит выйти на новый уровень развития агропромышленного комплекса на условиях взаимной выгоды и пользы.

Стороны договорились о формировании группы израильских бизнесменов для посещения региона с целью принятия конкретных мер по реализации ряда инициатив", - указано в сообщении.

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