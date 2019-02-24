Кокшетау. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области обсудили усовершенствование процесса зачисления детей в школу, передает Kazakhstan Today.

Департамент Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Акмолинской области провел встречу по теме бытовой коррупции в сфере образования. Проектный офис "Акмола - адалдык аланы" провел анализ и мониторинг текущей ситуации в регионе и выработал рекомендации по оптимизации бизнес-процессов, повышению качества оказания образовательных услуг и созданию благоприятных условий для казахстанцев в указанной сфере.

Руководитель проектного офиса "Акмола - адалдык аланы" Ерлаз Жайыкбаев, выступая на встрече, коснулся вопроса устранения коррупционных рисков при зачислении детей в школу. Он отметил, что распределение детей по классам непрозрачно, и в некоторых школах классы уже укомплектованы в мае, хотя прием документов начинается намного позже.

В свою очередь, замглавы управления образования области Валерий Гамазов пообещал, что вопрос усовершенствования системы зачисления детей в школу будет изучен.

Проектный офис также внес рекомендации по соблюдению принципов добропорядочности и академической честности, обеспечения открытости бюджета на содержание учреждений образования, внедрения централизованной системы финансирования и бухгалтерского учета в системе образования, исключения случаев аффилированных родственных трудовых взаимоотношений в учреждениях образования, перехода на "Smart" формат. Затронуты и темы отказа от бумажного документооборота и автоматизации бизнес-процедур, проведения широкой разъяснительной и информационной работы среди родителей.

Было рекомендовано внести предложения для включения в реестр госуслуг скрытые услуги по определению порядка обращения с несовершеннолетними детьми, по очередности в санаторные группы детских садов детей, имеющих контакт с больными туберкулезом, по очередности в логопедические группы детей с дефектами речи, по очередности в коррекционные группы детей с ограниченными возможностями здоровья, проинформировала пресс-служба регионального Департамента АДГСПК.

Представителям сферы образования также предложили перейти к раннему планированию и утверждению всех мероприятий школы, детского сада на год с обязательным ознакомлением родителей учащихся.

На заседании прозвучало и предложение ввести в учреждениях образования института "Посла честности" с целью внутреннего контроля за соблюдением принципов добропорядочности и академической честности.

В мероприятии приняли участие представители управления образования Акмолинской области, местного департамента Национального бюро по противодействию коррупции, руководители детских садов, школ, интернатов, колледжей и ВУЗов области.

Напомним, развитие сферы образования в Казахстане осуществляется согласно Государственной программе развития образования и науки РК на 2016-2019 годы.

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