В Акмолинской области открылись новые офисы Adaldyq alany

МВД РК

КОКШЕТАУ. 15 АПРЕЛЯ - Министерство внутренних дел Республики Казахстан продолжает реализацию проекта Adaldyq alany во всех территориальных подразделениях полиции, которая позволит сократить уровень бытовой коррупции и повысить доверие граждан к органам внутренних дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня приоритетом для полиции является открытость и прозрачность, высокая антикоррупционная культура и общественный контроль, а проект Adaldyq alany станет связывающим мостом между полицией и общественностью", - рассказал заместитель министра внутренних дел Алексей Калайчиди.

Участники встречи посетили два новых фронт-офиса Adaldyq alany, открытых сегодня в городе Кокшетау и поселке Зеренда.

Этот проект станет одной из основных офлайн-платформ для коммуникаций с населением. В приемных созданы комфортные условия для граждан, подключено современное оборудование, есть доступ к беспроводной сети Интернет. Установлен стенд с полной информацией о записи и графике приёма граждан руководством МВД, телефонах доверия, образцами заполнения форм заявлений и других документов. Во фронт-офисе постоянно дежурят сотрудники, которые консультируют и помогают гражданам в решении широкого круга вопросов", - рассказали в пресс-службе МВД РК.

Здесь же, отметили в ведомстве, граждане могут подать заявление или записаться на личный прием к начальнику департамента полиции и его заместителям, а в случае если в заявлениях и обращениях усматриваются признаки состава преступления, то сотрудники полиции внесут данное сообщение в Единый реестр досудебных расследований.

По информации пресс-службы, в Акмолинской области проектные офисы Adaldyq-alany расположены на территории административных зданий областного департамента полиции и в 17 городских и районных подразделениях. Кроме того, запланировано их строительство в Аршалынском и Коргалжинском районах.

Представители МВД также посетили Центр оперативного управления, участковый пункт и стационарный пост полиции "Модуль-1" в городе Кокшетау, Зерендинский районный отдел полиции, где ознакомились с работой акмолинских полицейских по реагированию на обращения граждан, обеспечению охраны правопорядка, безопасности жителей и защиты их конституционных прав.

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