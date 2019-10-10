В Акмолинской области разъяснили новые подходы назначения АСП

Кокшетау. 9 октября. Kazakhstan Today - Сегодня на площадке Региональной службы коммуникаций при управлении внутренней политики Акмолинской области состоялся брифинг, в ходе которого руководитель областного управления координации занятости и социальных программ Дина Ахметжанова рассказала о новых подходах адресной социальной помощи, планируемых с января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По словам Ахметжановой, за девять месяцев текущего года в области АСП охвачено 8,5 тыс. семей, или 42 тыс. человек, из которых 36% многодетные семьи.

Благодаря выплате АСП, многие нуждающиеся семьи смогли не только поправить свое финансовое положение, но и создать собственное дело. Многие женщины, пройдя краткосрочные курсы обучения, открыли собственное дело. Например, благодаря участию в получении государственных грантов, жительница села Кабанбай батыра Целиноградского района получила грант и открыла ателье.

Однако были выявлены факты сокрытия доходов, наличия бизнеса, нарушения условий получения АСП. По нашей области 916 семьям прекращены выплаты АСП", - отметила руководитель областного ведомства.

Также Дина Ахметжанова рассказала о том, что в целях недопущения возможных нарушений будут изменены некоторые процедуры и условия получения адресной соцпомощи.

Как и раньше, АСП будет выплачиваться малообеспеченным семьям, в том числе и многодетным семьям, чей уровень дохода на каждого члена семьи будет ниже определенного законом критерия. Критерий остается прежним - 70% от прожиточного минимума региона", - сообщила руководитель областного управления координации занятости и социальных программ.

Дина Ахметжанова подчеркнула, что одним из главных условий для назначения АСП остается необходимость работать и нести ответственность за семью. Это актуально для всех трудоспособных членов семьи. Помощь в виде обусловленной денежной выплаты АСП и максимальное использование потенциала программы занятости "Енбек" помогут малообеспеченным семьям повысить уровень жизни.

В завершение брифинга руководитель областного управления координации занятости и социальных программ отметила, что с 1 января 2020 года для детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей будет предоставляться детское питание, гигиенические средства, образовательные услуги.

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