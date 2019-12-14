В Акмолинской области торжественно отметили День независимости

Кокшетау. 13 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау в честь национального праздника Дня независимости Республики Казахстан прошло торжественное собрание с участием широкой общественности области, передает Kazakhstan Today.

В холле Дворца культуры "Кокшетау" для гостей представлена выставка "Тауелсіздік елінін урпактары", представленная стартапами молодых ученых и предпринимателей, демонстрирующих инновационные технологии в различных сферах экономики, сообщили в управлении внутренней политики.

В поздравительной речи аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев подчеркнул историческую и политическую значимость Дня независимости и проинформировал об основных социально-экономических показателях региона за текущий год.

Вот уже почти 30 лет мы воплощаем в жизнь свои планы, создавая новый Казахстан - государство своей мечты и надежды. Нам выпала честь воплотить сокровенные мечты наших предков в реальность", - отметил руководитель региона.

По словам Ермека Маржикпаева, в текущем году регион добился высоких результатов по всем социально-экономическим показателям.

В рамках программы "Нурлы жер" планируется сдать в эксплуатацию порядка 500 тыс. квадратных метров, или 5 тыс. квартир, из них уже введено 448 тыс. квадратных метров", - добавил аким области.

В дорожной отрасли благодаря реализации более 70 проектов отремонтировано более 400 километров дорог в 50 населенных пунктах.

В 40 населенных пунктах будет введено 945 километров водопроводных сетей и 84 километра сетей водоотведения, благодаря чему охват населения централизованной водой увеличится до 84%.

Положительная динамика отмечена и в сфере образования. Так, в регионе выполнена задача стопроцентного охвата детей дошкольным образованием. В целях повышения доступности для населения инфраструктуры спорта открыты 27 современных спортивных площадок, 11 из которых построено за счет инвесторов.

Как отметили в УВП, "в заключение мероприятия последовала самая приятная и знаковая часть". За особые заслуги в честь Дня независимости большая группа акмолинцев была удостоена государственных наград. Лучшим представителям аграрной сферы, промышленности, социальной сферы вручены ордена и медали, Почетные грамоты Республики Казахстан.

Для меня огромная честь получить большую награду - орден "Курмет". В свою очередь, от себя хочу добавить, что в рамках социальной ответственности бизнеса наше предприятие построило детский сад на 150 мест, который мы безвозмездно передаем государству", - рассказал директор ТОО "Маншук" Тимур Пшенов.

Еще одним радостным событием в преддверии праздника стало присвоение звания Почетного гражданина Акмолинской области ветерану труда Кожахмету Балахметову и генеральному директору ТОО "Агрофирма "Родина" Ивану Сауэру.

Праздничное торжественное собрание завершилось красочным концертным шоу.

К слову, к национальному празднику также приурочено открытие множества социальных объектов - легкоатлетического манежа в Кокшетау, медицинского центра в Степногорске, объектов малого и среднего бизнеса, вручение ключей от квартир в Кокшетау, Бурабайском, Жаксынском, Сандыктауском и других районах.

Всего в рамках празднования Дня независимости по области организованы более 500 крупных мероприятий с участием жителей области.

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