В Акорде прошло совещание под председательством президента Казахстана

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Сегодня в Акорде состоялось совещание с участием руководства администрации президента, передает Kazakhstan Today.

В совещании приняли участие руководитель администрации, его заместители, а также помощники президента Казахстана.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы реализации внутренней и внешней политики, социально-экономического развития, а также обеспечения безопасности и деятельности правоохранительных органов.

Президент Казахстана обратил внимание на необходимость качественного исполнения программ в данных сферах и других областях жизнедеятельности населения.

К. Токаев также указал на важность оперативного и эффективного решения возникающих проблем по всем направлениям.

Вместе с тем президент Казахстана подчеркнул важность обеспечения координации работы по указанным направлениям, контроль исполнения всех поручений возложен на администрацию президента.

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