В Актобе снижены тарифы на отопление и воду

АКТОБЕ. 2 ДЕКАБРЯ - По итогам проведенного анализа департамента Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК по Актюбинской области совместно с прокуратурой района Астана города Актобе отчетов об исполнении утвержденных инвестиционных программ АО "Aqtobe su-energy group" за 2016-2020 годы, выявлено нарушение требования закона в виде неисполнение утвержденных мероприятии по регулируемым услугам водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на общую сумму порядка 892 453 188 тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В результате с 1 января 2022 года для АО "Aqtobe su-energy group" будет введен временный компенсирующий тариф со сроком на 1 год, в том числе:

- по услуге водоснабжения в размере 138,03 тенге за кубометр без НДС, где снижение составило 2,16%, или 3,05 тенге за кубометр;

- по услуге водоотведения в размере 140,92 тенге за кубометр без НДС, где снижение составило 0,37%, или 0,52 тенге за кубометр;

- по услуге теплоснабжения в размере 4 724,21 тенге/Гкал без НДС, где снижение составило 10,17%, или 534,91 тенге/Гкал.

Кроме того, по итогам анализа департаментом будет принята мера административного взыскания.