В Алматы открыты первые фронт-офисы полиции

Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - В Алматы открыты первые сервис-ориентированные фронт-офисы, построенные при угловно-исправительном учреждении и районном управлении полиции, передает Kazakhstan Today.





Как сообщили в пресс-службе акима города, первый фронт-офис появился при уголовно-исправительном учреждении на улице Красногорская. Ранее родственникам и адвокатам приходилось по несколько часов стоять на улице у входа в учреждение, не имея возможности воспользоваться уборной, не было ни зала ожидания, ни камер хранения. Запуск фронт-офиса с единым пропускным пунктом позволит сократить время ожидания с 2-3 часов до 20 минут и снизить риск возможности проноса запрещенных предметов.





"Сегодня мы работаем над тем, чтобы на территории Алматы были созданы инфраструктурные условия. Как говорит глава государства, должна быть подотчетность, прозрачность и сервис-ориентированность. Мы, как местный исполнительный орган, изыскиваем средства, совместно с прокуратурой и полицией работаем по цифровизации, чтобы исключить человеческий фактор, коррупцию. Те, кто отбывает здесь, они должны пребывать в нормальных условиях. Когда их близкие, адвокаты приходят, то все должно быть удобно. Теперь они не будут стоять на улице, появилась электронная очередь. До учреждения продлены три автобусных маршрута, весной будет произведено благоустройство прилегающей территории", - сообщил в ходе рабочего объезда аким Алматы Бауыржан Байбек.









Глава города также осмотрел первый круглосуточный фронт-офис полиции в Турксибском районе. В рамках исполнения поручения главы государства по внедрению новых современных форматов работы с населением из местного бюджета города выделены дополнительные средства для строительства фронт-офисов полиции во всех районах города.





По словам руководителя департамента полиции Серика Кудебаева, построенный фронт-офис позволит гражданам избежать ожидания на улице, прохождения нескольких КПП и хождения по кабинетам. Планируется, что на процедуру приема заявления и иные формальности будет уходить не более 15-20 минут. Здесь же будет постоянно присутствовать процессуальный прокурор.





В пресс-службе сообщили, что в этот же день Бауыржан Байбек проверил новое пятое отделение специализированного ЦОНа для автомобилистов, которое открылось на базе торгового дома "Жетысу-Семиречье". Поскольку за последние несколько лет нагрузка на СпецЦОНы Алматы возросла в 5 раз, до этого акиматом города было принято решение о создании дополнительных отделений в Жетысуском и Наурызбайском районах.





Стоит отметить, что ранее аким Алматы на Общественном совете обозначил семь направлений по обеспечению безопасности в городе. Среди них материально-техническое оснащение полиции, цифровизация, безопасность общественных пространств, борьба с "теневой экономикой", предупреждение чрезвычайных ситуаций, дорожная безопасность и превентивная работа по устранению системных условий преступности.









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